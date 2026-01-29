

岡山西警察署

岡山県警は、大阪市浪速区の路上で、ワンボックスカーと車内にあった現金などを盗んだとして、住所不定、無職の男（20）が、29日、窃盗の疑いで逮捕しました。

警察によりますと、男は1月26日午前6時15分ごろ、大阪市浪速区の路上にエンジンがかかったままで駐車されていたワンボックスカー（時価300万円相当）と車内にあった現金8万円やウエストポーチなど6点（時価2万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。

ワンボックスカーを使っていた人から被害届が出され、警察が捜査していたところ、27日、岡山市北区田益の山陽自動車道で手配中の車を発見。警察が追跡を開始したところ、このワンボックスカーが前方の車に追突。警察は道路交通法違反でワンボックスカーを運転していた男を現行犯逮捕しました。その後、大阪市浪速区の路上に設置されていた防犯カメラの映像を精査するなどして男の犯行を特定し、窃盗の疑いで逮捕したものです。

警察の調べに対し男は「間違いない」と容疑を認めているということで、動機については「知人のところに行く足に使うため盗んだ」と話しているということです。