静岡市の中心市街地の「人の流れ」を調べた通行量の調査結果が発表され、全体の通行量は2024年度に比べわずかに減少しました。一方で人の流れが大きく増加したポイントもありました。



静岡商工会議所は、毎年11月の最終日曜日に静岡と清水の中心市街地で通行量調査をしています。2025年度は、2025年11月30日、午前10時から午後5時までの間に市街地内75地点で行われ、総通行量は39万6702人で前年に比べ0.5％減少しコロナ流行前の水準には以前、回復していません。





通行量上位の3地点は昨年度から変化はなく、静岡の中心市街地では、1.パルシェ前中央地下道 2.新静岡セノバ前南口 モール 3.松坂屋前中央地下道の順となっています。そんな中、2024年度9位だった「静岡モディ入口前・駿河屋新本店前」は通行量が2 8.2％増え第4位となりました。複合ビル「M20」の開業効果や駿河屋への来店客が影響しているとみられています。また、清水地区については、「清水マリナート」前の地点でペデストリアンデッキや「河岸の市」がリニューアルした影響もあり、昨年度から2.9倍増加しました。一方で、「静岡パルコ」が2027年1月に閉店することが発表されるなど、中心街の様子が変わっていく状況に静岡商工会議所の岸田会頭は…。（静岡商工会議所 岸田 裕之 会頭）「いかに人をひきつけるような魅力のある町にしていくかが静岡の町の中では非常に重要になってくる。若者にいかに静岡に残って活躍していただけるか。就職する上で非常にいい企業があることをご理解し、残っていただくようなこともやっていきたい」このほかにも静岡商工会議所は、清水港へのクルーズ船寄港や市内の再開発にも期待し「人の流れの増加に取り組みたい」と話しています。