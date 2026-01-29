日本共産党の委員長を務め、議員引退後も党の理論的支柱として影響力を持っていた不破哲三氏が、昨年12月30日に急性心不全のため亡くなった。95歳だった。

【画像】「今でも屈辱で飛び起きる…」不肖・宮嶋が“共産党SP軍団”とバトルの末に激写した「決定的瞬間」を見る（全20枚）

不破氏が委員長として1期目の任に当たったのは、1982年から1987年にかけての約5年間。警察のSPすら寄せ付けない「鉄の組織」のトップを、当時の週刊誌カメラマンたちはどう写真に収めていたのか。報道カメラマンの宮嶋茂樹さんが、不破氏や宮本顕治氏との「攻防の日々」を振り返ります。

◆◆◆

年明け早々、世の中は総選挙でアップアップである。ワシらフリーカメラマンもかつては総選挙のたびに、話題候補の選挙運動に密着していたものだが、昨今は首相ですら選挙応援スケジュールを公表しない。これも安倍晋三元首相暗殺事件の影響だろうが、この間はお茶を挽くことになりそうである。

さて、カメラマン生活40年以上というキャリアだけが自慢の不肖・宮嶋だが、この業界に足を踏み入れて以来、つまり40年以上、国政政党で党名が変わってない党はもはや2つしか残っていない。

ひとつはご存じ自由民主党、略して自民党。もうひとつが日本共産党である。共産党に至っては諸説あるが、1922年という戦前に非合法下であるものの創設宣言されており、4年前には結党100周年をたからかに祝っていた。



成田空港にて。離日するソ連のパブロフ大使（左）の見送りに仲よく並んで歩く不破哲三、宮本顕治両氏。その間に見えるのは当時の金子満広書記長。

まあ、そんな日本共産党の戦前から1970年代までの歴史は、立花隆氏の『日本共産党の研究』に詳細かつ中立的に書かれているので、そちらを読んでもらえばいいとして……。ともかく、日本共産党はいまや我が国で最も歴史の長い政党になっている。

めったに姿を現わさなかった「みやけん」

さて、ワシがこの業界に足を踏み入れたのは1980年代だが、その当時、政財官界で常に注目され、時に的にかけられてきた被写体がある。

政界で言えば、与党自民党の「闇将軍」と言われた田中角栄元首相をはじめとした、最大派閥「田中派」の幹部連中。そして、当時も今も野党だった日本共産党の議長である宮本顕治氏（通称みやけん）に、その秘蔵っ子だった不破哲三、上田耕一郎兄弟。宗教界では創価学会の池田大作名誉会長、財界では当時飛ぶ鳥を落す勢いだった西武鉄道と西武流通グループを率いていた堤義明、清二兄弟などである。

その中で、宮本顕治氏は国会内や党員の前以外の公の場にもめったに姿を現わさない人物であった。

ちなみに当時、そんな「みやけん」率いる共産党と池田氏率いる創価学会は犬猿の仲。1970年に創価学会員が「みやけん」の自宅に盗聴器を仕掛けるという事件を起こすなど、相当な対立関係にあった。

当時はワシも写真週刊誌のペーペーの新人カメラマン。めったに公の場に現れない二人をことあるごとに追いかけたが、当然迷惑がられていた。連中からしたらお邪魔虫でしかなかったのである。

カメラマンの目の敵だった「共産党防衛隊」

「みやけん」らの一挙手一投足に注目し、「党大会」やの「集会」やの「デモ」には足しげく通っては煙たがられ……というより門前払いの繰り返し。それでもなかなかレンズに捉えることはできなかった。そんな「みやけん」に代わって矢面に立たされていたのが、不破哲三氏だったのである。

しかし、その不破氏を捉えるのも大変だった。有力政治家自身にとっても、記者クラブ加盟社の番記者やカメラマンにとっても、記者クラブに加盟していない週刊誌の、しかも文字通り無知蒙昧の1年生カメラマンなど、文字通りゴミ扱い。それほど、政治家取材の敷居は異常に高かったのである。今のようにフリーの記者が堂々と定例記者会見で質問できる環境など夢にも見なかった。

しかし、そんな政治部の番記者や重鎮カメラマンの「一見さん嫌がらせ」よりもいやらしかったのは、「みやけん」や不破氏を警護する私設SPであった。

我々は彼らを敵意を持ってこう呼んだ。「共産党防衛隊」と。

本職の警察SPは「不倶戴天の敵」

創価学会の池田名誉会長には本物の警視庁警護課SPが付くこともあるし、池田氏の私設SPにも警察OBがいたらしい。

それに対し、共産党はかつて暴力革命による政権転覆をたくらみ、凶悪事件を引き起こした過去があるため、国から破防法（破壊活動防止法）による調査対象団体に指定されている。張本人だった「みやけん」自身も「スパイ査問事件」に関わり、あの「政界の暴れん坊」ハマコーこと浜田幸一衆議院予算委員長（当時）から「人殺し」とまで呼ばれていたほどで、当然警察を敵視しているため、一切、本職の警察SPを近づけさせなかった。

ただし、共産党自身はこれらの凶悪事件を「個人の犯行」と位置付け、組織的関与を否定している。まあ、それを抜きにしても、戦前に特高（特別高等警察）から目の敵にされ、徹底的に弾圧された共産党としては、警察は不倶戴天の敵である。

ちなみに「みやけん」も1933年に治安維持法違反で逮捕されているが、12年間獄につながれながら完全黙秘を貫き、大戦末期に「無期懲役」の判決で網走刑務所に収監。戦後、占領下にはGHQ（連合国軍総司令部）の働きかけもあり釈放、復権が叶っている。

荒っぽさは特高並み…防衛隊SPとの攻防

共産党が警察官を近づけないワケはまあ理解できる。だが、そのかわりにいる防衛隊ときたら、まあ荒くれ者である。

法令や立ち振る舞い、格闘技までを警察学校で1年近くかけて学ぶ本物の警察官とは別物。その荒っぽさは特高並みで、新聞・テレビ局の記者ならいざ知らず、写真週刊誌のバッタカメラマンなど、網走の刑務所送りの大犯罪人とばかりの扱いである。

当時所属していた写真週刊誌の編集部近くの宴会場「椿山荘」で行われていた会合に潜り込んだ際も直ちに見つかり、党員の目前であらゆる罵詈雑言を浴びせられ「総括」させられた。なんとか標的が現れるまで待機しようと、ティーサロンでコーヒーを頼み粘ったものの、椿山荘の支配人を連れてきて退去させられる始末。当時の屈辱で今でも深夜に飛び起きるくらいである。

番記者からも一目置かれていたカメラマン

もっとも我々が本当に恐れていたのは、そんな格好ばかりの私設SPではなく、先輩記者の「指導」であった。

「謝るくらいなら1発2発殴られてこい」

「惜しいのはてめえの命よりてめえが撮ったフィルムだ」

「この業界一度でもイモ引いたら一生笑いもんだ」

そんな言葉が堂々とまかり通る世界だったのである。それがいいとはもちろん思わんが。

だが、そんな先輩カメラマンの中でも、週刊誌カメラマンながら番記者からも一目置かれる人物がおられた。当時は「週刊文春」編集部の特派カメラマンであり、現在ネット世界では「フリーホッター」として知られる堀田喬カメラマン、その人である。

政界では衆参両院の国会議員はもちろん、その秘書から全国自治体の首長まで、財界に至っては一部上場企業の経営者たちの名前と顔を記憶していると言われる、おそろしい方である。

当時、写真週刊誌のペーペーだったワシは担当デスクから「パーティーや集会では、堀田が撮っている奴は全員撮ってこい。顔(ガン)割り（人物の特定）はあとでこっちでやるから」と言われていたほどであった。

そんな海千山千の先輩記者やカメラマンからも、あるいは警察や右翼団体の一部からも、共産党の「みやけん」や不破氏は畏敬を抱かれる存在であった。

「共産党のプリンス」と呼ばれた男

現在に至るまで警察の監視対象である共産党だが、当時撮られた写真を見返しても、ひな壇に宮本議長の姿はない。先ほども述べたように、かわりに矢面に立っていたのは共産党幹部会委員長である不破氏だった。

そんな不破氏の弁舌は、当時の共産主義者にありがちな決まり切ったことをがなり立てるアジ演説と一線を画していた。国会論戦でもその調査能力と分析力を見せつけ、政敵であった与党政治家も舌を巻くほどだったのである。

また、バリバリコテコテの共産主義者である「みやけん」を慕いつつも、2004年の共産党綱領改定では天皇制や自衛隊を容認するなど「柔軟路線」をとり、教条主義とも一線を画す現実派であった。

不破氏が夢見た共産主義社会

そんな稀代の秀才にして現実派が、なぜ共産主義社会という「夢」を見たのか。

搾取する者もされるものもいない。医療も教育も無料。ホームレスも組織暴力もない。つつましいながら国民皆に住居も与えられ、たしかにそんな政(まつりごと)を神が為すなら、その理想社会は実現可能である。しかし、隣人よりほんの少しだけでもいい暮らしを送りたいと考えるのは人間の性ではないか。

理想の共産主義国家はいまだ誕生しないどころか、次々と破綻。生き残っているのは北朝鮮や中国という共産主義とは名ばかりの国家しかないのが現実である。

共産主義の理想を追い求めながら、一度も政権を担うことは叶わず、国民に理想社会を提供することはできなかった。稀代の秀才は、それでも幸福な人生だったのであろうか。病や苦痛もない、不破氏にとっては今いる、あの世こそ理想の社会かもしれない。

撮影＝宮嶋茂樹

（宮嶋 茂樹）