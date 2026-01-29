EXILE AKIRA¡Ö20Ç¯¤Ö¤ê¡×¡¡½ÂÃ«¥»¥ó¥¿¡¼³¹¤Ç¤Î¡È½Â¤¹¤®¤ë¥®¥ã¥ë¥Ô¡É¤¬ÏÃÂê¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¡×¡ÖÁø¶ø¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡Á¡×
¡¡EXILE AKIRA¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö20Ç¯¤Ö¤ê¤Î½ÂÃ«¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡×¤È¡¢½ÂÃ«¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡È½Â¤¤¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×½ÂÃ«¤Ç¡È½Â¤¤¥®¥ã¥ë¥Ô¡É¤òÈäÏª¤·¤¿EXILE AKIRA
¡¡AKIRA¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥í¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç20Ç¯¤Ö¤ê¤Î½ÂÃ«¥»¥ó¥¿¡¼³¹ ¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Á´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÀÄÌøæÆ¡¢SWAY¡¢Æ£¸¶¼ù¤È½ÂÃ«¥»¥ó¥¿¡¼³¹¤ÎÆþ¸ý¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡¢¾Ð´é¤ä¿¿´é¡¢Èý´Ö¤Ë¥·¥ï¤ò´ó¤»¤¿É½¾ð¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡È¥®¥ã¥ë¥Ô¡¼¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢½ÂÃ«¤Î³¹¤òÊâ¤¯»Ñ¤ä4¿Í¤Î¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤ÍÍ»Ò¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖºÇ¹â!!¤µ¤¹¤¬¤ËÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¤À¤±¤É¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÁø¶ø¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¡Ö½Â¤¹¤®¤ë¥®¥ã¥ë¥Ôwww¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤à¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥»¥ó¥¿¡¼³¹ÅÐ¾ì¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
