ローラ、浴室での“肌見せショット”に反響「なんてセクシー」「美しすぎ」「本当に女神」
モデルのローラ（35）が28日、自身のインスタグラムを更新。浴室で撮影された“自然体ショット”を公開した。
【写真】「なんてセクシー」浴室での“肌見せショット”を公開したローラ ※浴室ショットは5枚目以降
ローラは「頭の中で思っている事を、決めたら、始まる。決めなかったら、何も始まらない」と、英語と日本語でメッセージを添え、9枚の写真を投稿。土壁や木材がむき出しの趣ある室内で、黒のチューブトップにロングスカートをまとっている。
素足のままのナチュラルな格好で階段に座り込む姿や、浴室にたたずむシーンなど、飾らないたたずまいの自然体な姿を披露した。
この投稿に、「なんてセクシーなんだ〜 本当に女神」「きれいすぎる」「めっちゃ美しすぎです」とローラの美貌を称賛する声が多数寄せられたほか、投稿に追加された「福岡県八女市」という位置情報に対し、「八女にいらっしゃったなんて嬉しすぎます」「地元！うれしい！」「八女市来てたなんて！遭遇したかったです！にしても美しい！」と反応する声も多く寄せられている。
【写真】「なんてセクシー」浴室での“肌見せショット”を公開したローラ ※浴室ショットは5枚目以降
ローラは「頭の中で思っている事を、決めたら、始まる。決めなかったら、何も始まらない」と、英語と日本語でメッセージを添え、9枚の写真を投稿。土壁や木材がむき出しの趣ある室内で、黒のチューブトップにロングスカートをまとっている。
素足のままのナチュラルな格好で階段に座り込む姿や、浴室にたたずむシーンなど、飾らないたたずまいの自然体な姿を披露した。
この投稿に、「なんてセクシーなんだ〜 本当に女神」「きれいすぎる」「めっちゃ美しすぎです」とローラの美貌を称賛する声が多数寄せられたほか、投稿に追加された「福岡県八女市」という位置情報に対し、「八女にいらっしゃったなんて嬉しすぎます」「地元！うれしい！」「八女市来てたなんて！遭遇したかったです！にしても美しい！」と反応する声も多く寄せられている。