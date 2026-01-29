俳優の財前直見が出演する『なおみ農園』という番組が、BS日テレで昨年（2025年）1月に特番としてスタートし、同4月にレギュラー化されてからは毎週木曜夜10時に放送中だ。

同番組では、財前が両親や息子とともに財前家の農園で作物を育て、それで料理をつくったり、地元の人々と交流する様子を紹介している。昨今は田舎暮らしに憧れる人も増えているだけに、この番組も好評のようで、この大晦日から元日にかけては放送1年目にして年越し番組にもなった。

大分で迎えた還暦…東京との“2拠点生活”を続ける

財前は去る1月10日の誕生日に還暦を迎えた。生まれたのは大分県の国東(くにさき)半島にある杵築(きつき)市で、製鉄会社に勤めていた父の転勤にともない幼少期を兵庫・姫路ですごしたのち、小学3年生のとき再び父の転勤により大分市に引っ越した。芸能界デビューと同時に上京したものの、40歳のときに長男を儲けると自然豊かな土地で子育てをしたいと思い、大分に戻った。以来、俳優として活動する東京と2拠点生活を20年続けている。



財前が芸能界にデビューしたのは1984年、高校卒業直前に東亜国内航空（TDA、のちに日本航空と経営統合）のキャンペーンガールに選ばれたときだ。ここにいたるまでの経緯は、財前の著書『わたしがわたしであるために』（講談社、2002年）によれば、ちょっと複雑である。

そもそものきっかけは高校3年のとき、芸能人を発掘・育成するというイベントが大分であり、友達に「応募するから一緒に来てほしい」と頼まれて同行したところ、財前が受かってしまったことだった。このとき会った芸能関係者がどうやら東京のある新設のレコード会社に彼女の話をしたらしい。まもなくして、そのレコード会社から所属の打診を受けるも、彼女の両親が猛反対したこともあり、結局タレントではなく事務員での採用となる。だが、高校卒業まぎわ、その会社から東京に呼ばれるといきなり、これから水着を買いに行くと言われたという。じつは会社側はひそかに彼女のプロフィールをTDAのオーディションに提出していたのだ。

転機になった水着オーディション

オーディションに財前はいままで着たこともなかったような水着で臨んだ。ほかの出場者はみんなスタイルがよく、彼女は恥ずかしさと違和感で消え入りそうな気分だったが、いざ審査が始まると、どうせ自分が選ばれるはずがないし、こんな機会はめったにないと開き直る。それが思いがけず選ばれ、所属事務所も現在まで在籍する研音に決まった。猛反対していた両親も、このときには「大勢のなかから選ばれたということは直見自身も気づかなかった“何か”を持っているのかもしれない。頑張ってみなさい」と励ましてくれ、彼女を東京へ送り出した。

キャンペーンガールとしてデビューしたため、最初は水着での仕事も多かった。ただ、本人にとってそれは必ずしも本意ではなかった。ファンを集めて撮影会が開かれ、セクシーなポーズを求められることもあったが、彼女には抵抗があったという。そのうちに、どうせやるなら俳優になってやろう、水着はそのためのステップにすぎないと考えるようになる。芸能界入りした翌年、1985年にはドラマ『婦警候補生物語』（日本テレビ系）で俳優デビューした。

音楽事務所「研音」初の俳優として

しかし、所属事務所の研音はもともと音楽事務所として設立されたため、当時もまだそのイメージが強く、財前がドラマや映画の制作スタッフに挨拶に行っても、“歌の事務所のタレント”という感じであしらわれることが多かったようだ。このころの同事務所の所属タレントでは、中森明菜が歌手として全盛を迎える一方、浅野ゆう子が歌手から俳優専業へと転じ、2時間ドラマで注目されるかどうかというころだった。

そのなかにあって財前は、研音で初めて俳優として雇ってもらったというプライドから、いまは与えられた仕事を一生懸命にやり、たとえ端役であっても絶対に印象を残そうと自分に言い聞かせていたという。だが、順風満帆とは言いがたく、新人女優の登竜門だったNHKの朝ドラのオーディションにも3度挑戦し、いずれも最終審査に残りながらも落ちてしまった。20歳のときには1年ほど仕事がない時期を経験する。それでも空いている時間を俳優修業のために使い、水泳やエアロビクスで体をつくったり、勉強のため読書をしたり映画のビデオをたくさん観たりしていた。

「仕事やめて田舎に帰れ」

そんなある日、マネージャーから突然、「おまえ、仕事やめて田舎に帰って嫁に行け」と告げられる。日頃の努力を全否定するような一言に財前は悔しがり、「本当にわたしに女優として見込みがないのだったら言ってください。でも、まだ可能性があって、あなたにやる気があるのだったら、一緒に頑張っていただけませんか？」と言い返した。これを聞いてマネージャーも考えを改め、自分なりに頑張ってみると約束してくれた。

「田舎に帰れ」の一言にますます奮起した財前は、マネージャーの懸命のプロモーションのおかげもあって、しだいにドラマの仕事が入ってくるようになる。映画にも『極道の妻たち 三代目姐』（1989年）で初出演した。翌1990年、24歳のときに公開された時代劇映画『天と地と』は俳優として一つの転機になった。

スタントなしで挑んだ落馬シーン

同作で彼女は戦国武将・武田信玄の側室で、女騎馬隊の隊長である八重を演じた。役作りのため練習して馬に乗れるようにし、カナダでのロケ中は20キロの鎧をつけ、片手に槍を持ちながら、馬を走らせた。八重が戦場で落馬して死ぬシーンでは、角川春樹監督から「やれるよな？」と言われ、スタントなしで臨んだ。合図とともに体の力を抜き、馬上から転げ落ちると、その落ち方が高評価を受け、自分でもこんな度胸があったのだと自信がついたという。

『天と地と』のあともドラマや映画にコンスタントに出演する。このころオファーされるのは、八重のように気が強く、ばりばり仕事をこなしたりする役か、影のあるお嬢様の役が多かった。それだけに本人もそういうキャラクターだと見られがちだったが、財前は当時のインタビューでこれを否定、自身について《役によって顔つきまで変わるタイプです。だから、まわりの人に、おまえは自分を出しきっていないと言われる》と明かしたうえ、続けて《きっと、自分と似たようなキャラクターの役がくれば自分をスッと出せるんでしょうけど》と語っていた（『エフ』1992年7月号）。

1994年のドラマ『お金がない！』（フジテレビ系）で演じた東京の下町育ちの美智子はまさにそんなキャラクターだった。このドラマは当初、シリアスな内容になる予定が、撮影前に事務所にスタッフたちが来て「すみません、コメディに変わりました。財前さんは貧乏な役です」と恐る恐る伝えられたという。だが、彼女はコミカルな役を演じたいとずっと思っていたので喜んで引き受ける。撮影中はほぼノーメイクで、《素の自分に近かったので、のびのびと演じることができました》と語る（『週刊現代』2019年5月11・18日号）。

模索の時期を経て、「私は私でいい」と思えるように

翌1995年、29歳になってあいついで出演した『STATION ステイション』（日本テレビ系）、『ジューン・ブライド』（TBS系）でもコミカルな役だった。後者は連続ドラマ初主演となったが、オファーされたときは「自分にはまだ主演は早い、30代に入ってから挑戦したい」と一旦断ったという。これについて財前は後年、《結果的に挑戦してよかったのですが、その頃から、「早く一人前の役者になりたい」と、気が急いていたように思います》と顧みている（『日経ウーマン』2022年6月号）。当時は、結果を出そうと力が入りすぎ、いいお芝居ができなかったり、演技に自信が持てず、周りの先輩の真似をしてみてもしっくりこなかったりと、模索の時期だったようだ。それが《あるとき、ふと、「私は私でいい」と思える瞬間がありました。感覚や感性という自分にしかないものをもっと生かそう、と》気づいたという（同上）。

その後は、コメディのイメージがついたと思うと、それを壊すようにシリアスな役を選ぶようにするなど、バランスをとりながら活動を続けていく。なかでもドラマ『お水の花道〜女30歳ガケップチ〜』（1999年、フジテレビ系）で演じた主人公で元ナンバーワン・ホステスの明菜は当たり役で、2年後には続編も放送された。財前としても、このドラマでの自分の演技にもうすべてやり尽くしたと言えるくらい納得したという。

『お水の花道』で主演を務めたとき、財前は役と同様、30代に入っていた。共演者には後輩ホステスの役で新人俳優もたくさんおり、撮影現場では彼女たちに対し、自分がプロとしてお手本となるべく態度で示すことを心がけた。悲しいシーンでどうしても泣けない子がいれば、「泣くことに集中するな」「気持ちで行け」とアドバイスしたり、ときには財前がカメラに写らない位置から、その子のセリフや気持ちに合わせながら自らボロボロ泣いているところを見せて、彼女の気持ちが自然に高まるようにしたこともあったという。

37歳でプロデューサーと結婚→40歳で長男を出産

俳優として地歩を固めてからは、かつてヒロインの最終審査に落ち続けた朝ドラにも『こころ』（2003年度前期）を皮切りに現在まで4作に出演している。このうち『カーネーション』（2011年度後期）では尾野真千子演じるヒロインにミシンを教えるメーカーの営業員役、『ごちそうさん』（2013年度後期）では杏演じるヒロインの母親役だった。前者は東京から来たいかにも垢抜けた婦人という役どころだったのに対し、後者は東京で西洋料理店をコックである夫と切り盛りする肝っ玉母さんという感じで、おそらく財前の素に近い役だろう。この2作に出演したのは、大分に移住して3年ほど育児に専念するため休業したあと、仕事に少しずつ復帰していたころだった。

結婚したのは2003年、相手は、フジテレビの単発ドラマ枠で10作が放送された人気シリーズ『スチュワーデス刑事』（1997〜2006年）のプロデューサーだった。財前は37歳になっており、すぐにでも子供がほしかったが、周囲に迷惑をかけてはいけないと仕事が一段落したところで休暇をもらい、妊活に入った。ほどなくして妊娠し、先述のとおり40歳で出産する。子育てをするため大分に移住したのは、息子が生後9ヵ月のときだった。

子育てのために大分移住した理由は…

移住を思い立つきっかけの一つは、息子のお食い初めをしようと都内のスーパーで尾頭付きの鯛を買おうとしたところ、切り身の鯛しかなく、店員から尾頭付きは予約が要ると言われ、ハッとしたことだった。

大分なら海で鯛が獲れるので、いつでも丸のまま店頭に並んでいる。それだけではなく、これから東京で子育てをするのであれば、保育園への送り迎えをマネージャーに頼む場面もあるだろうし、セリフを覚えるため面倒が見られないときにはベビーシッターに来てもらわないといけないだろう。しかし、彼女としては自分が親からそうしてもらったように、できるだけ自分の手で愛情を注いで子供を育てたかった。そこで移住を決意したのだという（『女性セブン』2025年9月11日号）。

移住して以来、台本を覚えるのは東京への移動中や宿泊先のホテルでするようになり、オンとオフの切り替えがうまくできるようになった。ただ、最近は、『なおみ農園』や別府市にある立命館アジア太平洋大学の客員教員など大分での仕事も増えてきて、切り替えが難しくなってきたらしい。世間ではスローライフのお手本のようにもてはやされてもいるが、本人は《ただ1つ言いたいのは、「田舎でスローライフ」なんて誰が言ったの!? ということ。東京にいたときよりも日々やることが多くて、毎日時間に追われています》と漏らしている（『日経ウーマン』2022年7月号）。

離婚後に2世帯住宅へ引っ越し、さまざまな資格を取得

移住当初は大分市内の実家に住み、離婚が成立した翌年の2013年、その近所に二世帯住宅を建てて引っ越した。財前家の農園は、杵築市にある父方の実家が代々営んできたもので、大分市から折に触れて通っている。財前の生まれた杵築の家は1890年に建てられた木造家屋だったが、2023年に洋風家屋に建て替えた。

財前は50歳になったころから、さまざまな資格を取り始めた。社会貢献になるようなことがしたいと思ったことや、息子を塾に行かせるため、自分が勉強している姿を見せようという思惑もあったらしい。俳優は人の気持ちを演じるのが仕事ということで、まずメンタル心理カウンセラーを手始めに、上級心理カウンセラー、行動心理士、シニアピアカウンセラー、終活ライフケアプランナー、エレガンスマナーインストラクター、食品衛生責任者といった資格を次々と取得していった。

終活ライフケアプランナーを取得したのは、義母が亡くなったとき、遺品整理で残すべきものがわからなかったり、キャッシュカードの暗証番号などのメモを危うく捨てそうになったりしたことがきっかけだった。この経験から財前は、亡くなったときに備えて必要な事柄を書き留めておくエンディングノートの重要性を実感したという。

ただ、財前自身がいざ書こうとすると、まだ元気なのに死に直結することばかりで書きづらく、しかも書いたことがそのまま決定打になりそうな怖さも感じた。そこで彼女は、クレジットカードや通帳などをコピーしたもの、あるいはパスワードなどを書いたメモをファイルにまとめておく「ありがとうファイル」を考案した。これなら気が変わったら手軽に入れ替えられるというわけだ。

“種”をきっかけに広がっていく人間関係

昨年には長男が大学に入学し、子育ても一段落ついた。最近は、大分に古くからある種(たね)を使った農作物の栽培に力を入れている。この種を中心に人間関係も広がり、ますます忙しい毎日らしい。そうやって知り合った人には《好奇心旺盛な人たちが多く、大分発信の映画を作りたいなんて話もしています》という（「女性セブンプラス」2026年1月9日配信）。種が人間関係の種にもなり、新たな芽が生えようとしているようだ。60代に入った彼女はそれをいかに育て、どんな花や実をつけていくのだろうか。

