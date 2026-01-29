1月28日、渡辺美奈代がアメーバオフィシャルブログを更新。ホットプレートで作る“簡単”な石焼ビビンバを披露し、ファンから反響を呼んでいる。

渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。

この日、「夕食の準備」と題してブログを更新した渡辺は、袋に小分けしたほうれん草、にんじん、もやしを電子レンジで素早く下ごしらえした写真と共に、「一気にチンしました」「簡単ごはんへー」と綴った。

続く「ホットプレートで」と題したブログでは、ホットプレートいっぱいに盛り付けられたご飯の上に、甘辛く味付けされた牛肉、キムチ、色鮮やかなほうれん草、にんじん、もやし、そして中央には卵黄をトッピングした食欲をそそる“ホットプレート石焼ビビンバ”の完成ショットを披露した。

これらの投稿に、ファンからは、「美味しそう」「ホットプレート良いですね」「素敵」「お野菜たっぷり」などの声が寄せられている。