¤³¤³¤Ï½ñÅ¹¤Ê¤Î¤«¥Ö¥ê¥å¥ï¥ê¡¼¤Ê¤Î¤«¡¡Åìµþ¡¦µÆÀî¡¢8¼ï¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ä¿Íµ¤¤ÎÃö¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤¬ÀäÉÊ¤À¤Ã¤¿
Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦µÆÀî¤Î¥Ó¥¢¥Ð¡¼¡õ½ñÅ¹¡Øsabo beer bar¡õbookstore¡Ù¤Ç¤¹¡£
Áª½ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¥¢¥Ê¥¥º¥à¡É¥Ó¡¼¥ë¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡©
¤´Â¸ÃÎ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£½ñÅ¹·Ð±Ä¤Ï¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»æ¤ÎÇÞÂÎ¤ÏÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ë¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ÏWeb¤ËÂç¤¤¯ÂæÆ¬¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡ÈËÜ¡É¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÊýË¡¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤ËËÜ¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤ë¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£
¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅú¤¨¤¬¤³¤³¡Øsabo¡Ù¡£°û¿©Å¹·Ð±Ä¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î±Ä¤à½ñÅ¹¤À¡£
¡ÖµÕÀâÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¤ÇÀ¸³è¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¹¥¤¤ÊËÜ¤¬ÃÖ¤±¤ë¡£¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï½ÐÈÇ¼Ò¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Æþ¤ê¸ý¤òÆþ¤ë¤Èº¸¼ê¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊËÜÃª¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±ü¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Î¥¿¥Ã¥×¤¬ÊÂ¤Ö¥Ð¡¼¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤È¥½¥Õ¥¡ÀÊ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Øsabo beer bar¡õbookstore¡ÙÆüËÜ¤Î¹¥¤¤Ê¥Ö¥ê¥å¥ï¥ê¡¼¤«¤éÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¡¼¥ë¤Ï8¥¿¥Ã¥×¡£¥»¥¾¥ó¤ä¥µ¥ï¡¼¤Ê¤É°û¤ß¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¯1ÇÕ1000±ß¡Á¡£¿Íµ¤¤Î¡ÖÃö¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡×1300±ß¤Ê¤É¥Õ¡¼¥É¤â¡ý
¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¤³¤³¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¾®ÅÄ¸¶¤Ë°Ü½»¤·¤ÆÈ¢º¬¤Ë¤¢¤ë¡ØGORA BREWERY¡õGRILL¡Ù¤Ç2Ç¯¼å¥Ó¡¼¥ë¤Î¾úÂ¤¤â½¤¶È¡£¥Ó¡¼¥ë¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤âËÜ³ÊÅª¤Ç³Ú¤·¤¯¡¢µï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡£
¤½¤·¤Æ½ñÃª¤ÎÁª½ñ¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÈà¼«¿È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º¸È¾Ê¬¤¬¸ÅËÜ¤Ç±¦È¾Ê¬¤¬¿·´©¡£¿ÍÊ¸½ñ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢²»³Ú¡¢±Ç²è¡¢Ê¸²½¿ÍÎà³Ø¤ä¾®Àâ¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÁª½ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¥¢¥Ê¥¥º¥à¡Ù¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ê¥¥º¥à¤Ã¤ÆÌµÀ¯ÉÜ¼çµÁ¤ÈÌõ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¡¢»ñËÜ¼çµÁ¡¦¹ñ²È¡¦¸¢ÎÏ¡¢¤½¤ì¤éÃ¯¤Ë¤â²¿¼Ô¤Ë¤â»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¾¤È¡£¼«Î©¤·¤¿¸Ä¿Í¤ÎÏ¢ÂÓ¤òëð¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¤½¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬¥Ó¡¼¥ë¤Î¾úÂ¤¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¡Ö¹ÚÊì¤Ã¤ÆÀ¸¤Êª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÎÀß·×¿Þ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¾úÂ¤¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò100¡ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö¤ÎÎÏ¤¬µÚ¤ÖÈÏ°Ï³°¤Ç¼«Í³¤ËÈ¯¹Ú¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤òÌ£¤ï¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¡×¡£
²¿¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡È¿Í´Ö¤Î»×¤¤¾å¤¬¤ê¡É¤Ø¤Î¥¢¥ó¥Á¤È¼«Í³¡£¤½¤·¤ÆÊÒ¼ê¤Ë¥Ó¡¼¥ë¡£¤É¤¦¤ê¤Çµï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¤ï¤±¤À¡£
¡Úowner¡Çs recommend¡Û¡Øthe CATCHER in the RYE¡ÙJ¡¥D¡¥¥µ¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼Ãø
¡Øsabo beer bar¡õbookstore¡Ù¡Øthe CATCHER in the RYE¡ÙJ¡¥D¡¥¥µ¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼Ãø
¡ÖÃæ³Ø»þÂå¤ËÂ¼¾å½Õ¼ùÌõ¤ÇÆÉ¤ó¤À¤Î¤¬ºÇ½é¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¸¶½ñ¤Ç¡£¼ç¿Í¸ø¥Û¡¼¥ë¥Ç¥ó¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ø¤ÎÈ¿¹³¿´¡£µ¶Á±¤ä¥¤¥ó¥Á¥¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¤·¡¢º£¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤â¹¥¤¡×¡Ê¾®ÎÓ¤µ¤ó¡Ë
¡Øsabo beer bar¡õbookstore¡Ù¥â¥À¥ó¤ÊÌµµ¡¼Á¤µ¤ÎÃæ¤Ë¿¢Êª¤¬¤¢¤êµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¶õ´Ö
µÆÀî¡Øsabo beer bar¡õbookstore¡Ù
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡Øsabo beer bar¡õbookstore¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¿¹²¼4-23-4
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï070-8529-4623
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï15»þ¡Á23»þ
¡ÎµÙÆü¡Ï·î
¡Î¸òÄÌ¡ÏÅÔ±Ä¿·½ÉÀþµÆÀî±ØA2½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù2025Ç¯12·î¹æ
»£±Æ¡¿¾¾ÅÄËã¼ù¡¢¼èºà¡¿ÃÓÅÄ°ìÏº
