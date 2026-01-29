NTTドコモは、2026年2月に実施する「d払い」「dポイント」関連の各種キャンペーンを発表した。

髙島屋で最大2000ポイントが当たる

1月21日～2月17日の期間中、髙島屋各店、グループのショッピングセンター・レストラン街で、dポイントを合計100ポイント以上ためると、抽選に参加できる。

賞品は、100名に2000ポイント、3000名に100ポイント。エントリーは不要。

愛知・名古屋のららぽーとでdポイント最大1000倍

1月30日～2月23日の期間中、らぽーと名古屋みなとアクルス・ららぽーと愛知東郷の対象店舗でdポイントを1ポイント以上ためると、抽選に参加できる。

賞品は、10名に1000倍（上限5万ポイント）、30名に100ポイント、260名に10ポイント。エントリーが必要。

さらに、三井ショッピングパークポイント会員はdポイントと三井ショッピングパークポイントのW付け、非会員は3店舗以上で買い物をすると当選確率が100倍になる。

かっぱ寿司でdポイント最大10倍

2月1日～28日の期間中、かっぱ寿司でdポイントを1ポイント以上ためると、来店回数に応じた倍率のdポイント（期間・用途限定）が進呈される。

1回来店で2倍、2回で5倍、3回で6倍、4回で7倍、5回で10倍となる。来店回数のカウントは1日1回までで、キャンペーンポイント進呈対象は最大5回来店分まで。

進呈上限は1000ポイント。エントリーが必要。

すき家でdポイント最大15倍

2月1日～28日の期間中、すき家（四国をのぞく）でdポイントを1ポイント以上ためると、来店回数に応じた倍率のdポイント（期間・用途限定）が進呈される。

1回来店で1倍、2回で2倍、3回で5倍、4回で10倍、5回以上で15倍となる。来店回数のカウントは1日1回までだが、利用回数や進呈ポイント数の上限はない。エントリーは不要。

なか卯でdポイント最大15倍

2月1日～28日の期間中、なか卯（東北をのぞく）でdポイントを1ポイント以上ためると、来店回数に応じた倍率のdポイント（期間・用途限定）が進呈される。

1回来店で1倍、2回で2倍、3回で5倍、4回で10倍、5回以上で15倍となる。来店回数のカウントは1日1回までだが、利用回数や進呈ポイント数の上限はない。エントリーは不要。

モスバーガー、とり竜田バーガー注文でポイント5倍

2月9日～3月8日までの期間中、モスバーガーで対象商品を購入のうえdポイントカードを提示すると、対象商品のdポイント（期間・用途限定）を5倍進呈する。

さらに対象商品を2種類購入すると100ポイント進呈される。dポイントカードを登録した「モスのネット注文」も対象。エントリーが必要。

対象商品は「ガーリックトマトのとり竜田バーガー ～国産クリームチーズ～」（490円）と「和風旨だれのとり竜田バーガー ～くし切りレモン添え～」（470円）。進呈上限は300ポイント。

エディオンネットショップでdポイント最大15倍

1月23日～2月11日までの期間中、エディオンネットショップで対象商品を購入する際にdアカウントログインのうえ支払いをすると、最大15倍のdポイントが進呈される。エントリーは不要。