【危険】ガスコンロの火が服に燃え移る…『着衣着火』にご注意を　重ね着の季節は加熱に気づきにくく…「表面フラッシュ現象」にも注意

部屋の中でも重ね着をしてしまいがちなこの季節。ガスコンロの火が服に燃え移る「着衣着火」に注意です。



製品の安全調査などを行う「ＮＩＴＥ＝独立行政法人製品評価技術基盤機構」が会見を行い、この時季に多いガスコンロの事故について注意を呼びかけました。



（ＮＩＴＥ・製品安全広報課 清水与也さん）「冬は重ね着などで衣服が厚くなるため、衣服の加熱や着火に気付きにくくなります」





火が衣服に燃え移る「着衣着火」。ＮＩＴＥによりますと、ガスコンロによる事故は２０２０〜２４年の５年間で約１５０件発生していて、うち半数以上が着衣着火や消し忘れなどが原因だということです。今月27日に東大阪市の民家で起きた火事では、夕食を作っていた男性（７３）が全身にやけどを負い死亡しました。男性の腹部あたりの衣服が燃えていて、消防は、コンロの火が燃え移った可能性もあるとみて調べています。ＮＩＴＥによりますと、他にもふわふわな起毛素材や着古して毛羽立った服などに一気に火が燃え広がる「表面フラッシュ現象」なども危険だということで、コンロでの火の取り扱いに注意してほしいとしています。