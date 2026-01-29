ÆñÂêÊ®½Ð¤ÏÉÔ²ÄÈò¡© F1¸ø¼°¥Æ¥¹¥È·çÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬Êú¤¨¤ë¡È¶²¤ì¡É¡¡Ì¾¼ê¥¢¥í¥ó¥½¤¬ÇÍëÊ»¨¸À¤òÍá¤Ó¤»¤¿²áµî¤â
(C)Getty Images
¡¡º£µ¨¤«¤é¥Û¥ó¥À¤È¿·¤¿¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤ó¤À¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¶á¹Ù¤Î¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëF1¤ÎÂè1²ó¸ø¼°¥Æ¥¹¥È5Æü´Ö¤Î¤¦¤ÁÁ°È¾3Æü´Ö¤ò·çÀÊ¡£³Æ¥Á¡¼¥à¤È¤â·×3Æü¤ÎÁö¹Ô¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö1·î29Æü¤ÈÆ±30Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀ¤ë¤¤ÀÄ¿§¤¬´ðÄ´¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Îº£µ¨·¿¼Ö¡ÖRB22¡×¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÂª¤¨¤¿¼ÖÂÎ¾å¤«¤é¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤ë
¡¡¤³¤Î·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¸ø¼°X¤Ç¤â¡Ö¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤ÎAMR26¤Î¥·¥§¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤Ïº£½µ¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¡£ÌÚÍËÆü¤È¶âÍËÆü¤Î°Õ¸þ¡×¤È¸øÉ½¡£¥ï¡¼¥¯¥¹¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¥ó¥À¤Î¿··¿¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖRA626H¡×¤Î³«È¯¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÀâ¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸·¤·¤¤Á¥½Ð¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¥¿¡¼¥ÜÉÕ¤¤ÎÆâÇ³µ¡´Ø¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¤ËMGU-K¡Ê±¿Æ°¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²óÀ¸ÁõÃÖ¡Ë¤ÈMGU-H¡ÊÇ®¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²óÀ¸ÁõÃÖ¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤«¤é¤Ï³«È¯¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËMGU-H¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î½ÐÎÏ¤¬²¼¤¬¤ë°ìÊý¤ÇMGU-K¤Ë¤è¤ëÅÅµ¤Åª½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¥â¡¼¥¿¡¼¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»×¤¤µ¯¤³¤»¤Ð¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤ÈÁÈ¤ó¤ÇF1¤ËÉüµ¢¤·¤¿2015Ç¯¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï»¶¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·³«È¯¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥Á¡¼¥àÂ¦¤Î¡Ö¥µ¥¤¥º¥¼¥í¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç¾®·¿²½¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ç®½èÍý¤ÎÌäÂê¤Ç¿®ÍêÀÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤ÆÅö»þ¤Î¥¨¡¼¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤«¤é¡Ö¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡ËGP2¡Ê¸½F2¡Ë¤À¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂç¼ºÇÔºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¿··¿¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤â¥Þ¥·¥ó¼«ÂÎ¤¬¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÂ¦¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½ÐÎÏÀ©¸æ¤ÇÆñÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ºÇÂç3Æü´Ö¤ÎÁö¹Ô¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¹¥È¥Ç¡¼¤Ç2Æü´Ö¤·¤«Áö¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±ÀÚÇ÷¤·¤¿»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡½éÆü¤Ï7¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ï2ÆüÌÜ¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Ï3ÆüÌÜ¤Ë¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥·¥§¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Æ¥¹¥ÈÉÔ¹ç³Ê¤ÇÁö¹Ô¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤È¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î2¥Á¡¼¥à¤À¤±¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï29Æü¤«¤éÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¤«¤âÉÔÆ©ÌÀ¡£ºÆ¤Ó¥Û¥ó¥À¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÇÁö¤ë¥¢¥í¥ó¥½¤«¤é11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇÍëÊ»¨¸À¤¬ÅÇ¤«¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
