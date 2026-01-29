「激かわよ」宮脇咲良、美デコルテ際立つ姿でジャンクフードを食べる「こんなに盛れる人間他に居ない」
韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは1月28日、自身のInstagramを更新。ジャンクフードを食べる姿を公開しました。
【写真】ハンバーガーを食べる宮脇咲良
コメントでは「咲良さんの飯テロ毎回ダメージ強すぎます、、、ていうか、ハンバーガーとツーショでこんなに盛れる人間他に居ないと思います」「バーガーがこんな似合う人居る!?」「いっぱい食べる君が好き」「対面視線最高です！今日のビジュも」「可愛いすぎ」「ハンバーガーめっちゃ美味しそう！サクラさん激かわよ」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】ハンバーガーを食べる宮脇咲良
「可愛いすぎ」宮脇さんは4枚の写真を投稿。かわいらしい表情を見せ、ハンバーガーを手に持った姿です。肩周りが大きく開いたトップスを着用しており、美しいデコルテが際立っています。また写真からは、宮脇さんと2人きりで部屋の中にいるかのような雰囲気を感じられます。
カップラーメンを食べる姿も！2025年6月10日には、カップラーメンを食べる姿を公開していた宮脇さん。こちらもとてもかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)