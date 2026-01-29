庄司智春、芸人仲間からの“斬新”誕生日プレゼント＆懐かし2ショット披露「素敵な関係」「ワッキーさんやる事がオシャレ過ぎる」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（50）が28日、自身のインスタグラムを更新。今月1日に誕生日を迎えた庄司に、芸人仲間であるお笑いコンビ・ペナルティのワッキー（53）から贈られたという誕生日プレゼントを披露した。
【写真】「やる事がオシャレ過ぎる」ワッキーからの“斬新プリント”Tシャツ姿を披露した庄司智春 ※昔の2ショットは4、5枚目
庄司は「ペナルティワッキーさんから誕生日プレゼント頂きました。実はワッキーさんは誕生日の人に名前と年齢がプリントされているオリジナルTシャツを贈るおじさんなんです」と紹介。
「TOMOHARU50 MIKITY40」と自身と妻の藤本美貴（40）の名前と年齢が記されたTシャツを着た写真をアップし、「なぜかミキティまで入れてくれてました。正式はMIKITTYみたいです…」と、ワッキー流の演出にツッコミを入れつつ「ワッキーさん、ありがとう！勝負部屋着として着させて頂きます」と喜びをつづった。
さらには「25年前ぐらいの脇田さんと僕の写真を添えて」と、若かりし頃の仲むつまじい2ショットも公開した。
コメント欄には「え〜〜いいなぁ」「素敵な関係」「ワッキーさんやる事がオシャレ過ぎる」「素敵なプレゼント」「若い頃もイケメン！」「素敵な写真とプレゼントの習慣ですね!!」などの声が寄せられている。
【写真】「やる事がオシャレ過ぎる」ワッキーからの“斬新プリント”Tシャツ姿を披露した庄司智春 ※昔の2ショットは4、5枚目
庄司は「ペナルティワッキーさんから誕生日プレゼント頂きました。実はワッキーさんは誕生日の人に名前と年齢がプリントされているオリジナルTシャツを贈るおじさんなんです」と紹介。
さらには「25年前ぐらいの脇田さんと僕の写真を添えて」と、若かりし頃の仲むつまじい2ショットも公開した。
コメント欄には「え〜〜いいなぁ」「素敵な関係」「ワッキーさんやる事がオシャレ過ぎる」「素敵なプレゼント」「若い頃もイケメン！」「素敵な写真とプレゼントの習慣ですね!!」などの声が寄せられている。