Ｊ１柏は２９日、千葉県柏市で、Ｊ１千葉とのプレシーズンマッチ「ちばぎんカップ」（３１日、三協Ｆ柏）に向けて非公開練習を行った。昨季チームトップの１１得点を記録したＦＷ細谷真大（２４）が練習後に取材に応じ「ちばぎんと開幕戦に向けて、良いコンディションの中で来られた」と順調な調整ぶりをアピールした。

２２日には、来年６月に自身がオーナーを務めるサウナ施設を地元・柏にオープンすることを発表。「いつかやりたいなと思っていた。柏になかったので、自分が作ろうかなという感じ」と経緯を説明した。テーマは育った街である柏への恩返し。クラウドファンディングを募り、すでに初回目標額の１００万円を突破。「細谷真大とサウナに入る券」の商品も用意されている。

普段は自宅の近くなどのサウナに週２で通い「リラックスできる」と“回復基地”として活用している。寡黙な男はサウナで「何も考えてない」と無の状態で心と体を整え、ピッチに向かう。「タイトルを取りたい」。昨季勝ち点１差で逃した栄冠へ、闘志を燃やした。