米俳優クレア・デインズは、44歳で3人目の子どもを妊娠したことを知ったとき、涙があふれたと語った/Maja Smiejkowska/Reuters

（CNN）米俳優クレア・デインズは、44歳で3人目の子どもを妊娠したことを知ったとき、「錯乱した」と語っている。

1996年公開の映画「ロミオ＆ジュリエット」でレオナルド・ディカプリオと共演し、一躍有名になったデインズは、夫で俳優のヒュー・ダンシーとの間に3人目の子どもを授かったことを知った時、涙があふれたという。

ポッドキャストの番組に出演したデインズはこう語った。「泣きじゃくりながら産婦人科医に電話したの。まさに錯乱してた」

デインズを驚かせたのは年齢だけでなく、以前からなかなか妊娠できなかったという背景があったからだ。

妊娠は「全く計画したものではなく」、3人の子どもは5歳ずつ年が離れているという。「身体的に可能だとは思っていなかった。だって44歳だったから。それに（次男の）ローワンはとても苦労して授かった。2回も体外受精をしなければならなかったくらいだから、（3人目は）本当にあり得ないことだった」

デインズは44歳で自然妊娠する確率を調べたら1%未満だとわかり、明らかにとんでもないことだとスパで友人に打ち明けたという。

「そして、この美しい女の子が生まれてきた。彼女は最高で、ただただうれしかった」（デインズ）

デインズが妊娠の驚きについて語ったのはこれが初めてではない。2023年に出演したテレビ番組でも「サプライズだった」と口にしていたが、シェイという娘の名前を明かしたのは今回が初めて。

昨年11月にはポッドキャストのインタビューの中で妊娠体験について「本当に興味深いものだった」と語っていた。

「変な感じだった。突然、変な恥ずかしさを感じた。自分がいけないことをしたみたいな。あるべき一線を越えて性交して、見つかってしまったかのような気分だった」（デインズ）

デインズはネットフリックスのドラマシリーズ「BEASTー私のなかの獣ー」で今年のゴールデングローブ賞にノミネートされた。