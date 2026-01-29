米人気ハードロックバンド「レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン」のフロントマン、トム・モレロ（６１）が「ミネソタ州を守りファシズムと闘うための連帯と抵抗のコンサート」の緊急開催を自身のインスタグラムで２９日に発表した。

同コンサートは現地時間３０日（日本時間３１日）にミネアポリスのファースト・アベニューで開催され、開場は中部標準時間午前１０時３０分となっている。ファンはＡＸＳでチケットを購入できる。

ミネアポリスでは米移民・税関捜査局（ＩＣＥ）の職員が７日、ルネー・ニコール・グッドさん（３７）を射殺。２４日には看護師のアレックス・プレッティさん（３７）が連邦捜査員たちとのもみ合いの中で撃ち殺されている。収益はすべて２人の遺族に寄付される。

モレロは「もしそれがファシズムのように見え、ファシズムのように聞こえ、ファシズムのように行動し、ファシズムのように服を着て、ファシズムのように話し、ファシズムのように殺し、ファシズムのように嘘をつくなら、みんな、それはクソみたいなファシズムだ」と、怨念のようにトランプ政権に対する憎悪を込めたコメントをインスタグラムのキャプションに添えた。

「それはここにあり、今、私の街にもあり、あなたの街にもある。そして、それに抵抗し、抗議し、防御し、立ち向かい、暴露し、追放し、打倒し、追い出さなければならない。人々はＩＣＥに、トランプに、そしてこの恐ろしい国家テロの波に、勇敢に立ち向かってきました。人々は隣人と自分自身のために、民主主義と正義のために立ち上がったのです。私たち以外に私たちを救ってくれる人はいません。今しかないのです」とモレロは続けた。

モレロは長年、トランプ政権を公然と批判してきた。１２日には、クリスティ・ノーム米国土安全保障長官が演壇で「ナチスの大量虐殺スローガン」の「逐語的」な引用文を掲げていたことを非難した。昨年夏には、ＩＣＥによる継続的な強制捜査への抗議として、抗議歌「プリテンド・ユー・リメンバー・ミー」をリリースしている。

トランプ政権によるミネアポリスでの強硬な弾圧政策には、大物ミュージシャンたちが次々と抗議活動を始めている。