¡¡Âçºå£µ¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤¿¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤ÎÂçÀÐ¹¸»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬£²£¹Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÀÐ»á¤Ï£±£¹£·£·Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âçºå½Ð¿È¡£ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡¤òÂ´¶È¸å¡¢ÂçºåÉÜ¤ËÆþÄ£¡££²£±Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¡¢£²´üÌÜ¤Ë¤Ï·ûË¡¿³ºº²ñ¤Î°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡ÂçÀÐ»á¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤ÇÀ©¸Â»þ´Ö¤ò±Û¤¨¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¤ê¡¢Ä¹¤¤¼ÁÌäÆâÍÆ¤Ë»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡ÖÉâ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Éâ¤¯¤Î¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¤Ö¤Ã¤³¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÎÃ¤·¤¤´é¡£¤à¤·¤í¡Ö¡ÊÂ¾ÅÞ¤Ï¡Ë¤ä¤ëµ¤¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÁªµó¤Î»þ¤À¤±¸ºÀÇ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ì¤¤¤ï¿·ÀñÁÈ¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤«¤é¾ÃÈñÀÇÇÑ»ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¤ËÆ±ÅÞÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë»³ËÜÂÀÏº»á¤¬»²±¡µÄ°÷¤ò·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤ÇµÄ°÷¼¿¦¡£Æ±ÅÞ¤Ïº£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç£³£±¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àï¶·¤Ï¸·¤·¤¤¡£
¡Ö»³ËÜÂÀÏº¤¬µÄ°÷¼¿¦¤·¤Æ¡¢»ä¤¬ÅÞÁ´ÂÎ¤ò²ó¤¹¤è¤¦¤ÊÁªµó¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡£¹ñÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë²¿¤òÅÁ¤¨¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¸·¤·¤¯¡¢Á´°÷ÄÌ¤ê¤Þ¤¹¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÍ½ÄêÄ´ÏÂ¤òÊø¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Áªµó¤Î¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤ËÂÎÄ´¤Ë¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂ¼ó¼ê¼ó¡¢¹ø¤òÎä¤ä¤¹¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥«¥¤¥í¤ò»ý¤Á¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ÆµÙ¤à¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÅÜ¤ê¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¤ò¤¿¤¤Þ¤¯¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£