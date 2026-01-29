『時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇』ファーストインプレッションは不安だらけ！？シナリオの印象を語る豊永利行と櫻井孝宏

アニメ『時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇』が2026年2月5日(木)よりフジテレビ「B8station」にて放送される。



今回は、 程小時(チョン・シャオシー)／トキ役の豊永利行と陸光(ルー･グアン)／ヒカル役の櫻井孝宏2名にインタビュー。作品が決まった際の気持ちや、お互いから学び取っていることなど話を聞いた。

――『時光代理人』も３シーズン目、今回は英都篇とのことですが、改めてシナリオの感想は？

豊永「第２期の後半から、何度も時間を行ったり来たりしているので"俺、あと何回死ぬんだろう"という気持ちになっていました(笑)。だから、英都篇が決まった時も"俺、今回も死ぬのかな" と......いうのは、冗談ですけど、現場でそんな話を談笑しましたね。それから、第２期が終わった後の続きが気になっているのに、出会った頃の話だから"え？ あの続きは？"という感じではあって(笑)。副題がある限り、伏線やギミックはあるだろうと覚悟を決めつつ、心が晴れやかになることはないんだろうなというのが感想でした」

櫻井「英都篇は、2人の出会いが描かれるインパクトのある内容で、これまでの情報を塗り替えるような大規模アップデートになる一編だと思いました。今作で再教育される感じがあって、ストーリーの見え方が全然変わってくるし、これはこうですと言い切れないことだらけになる......」

豊永「それはたしかに、そうですよね」

櫻井「その上新しいキャラクターが揃いも揃って......」

豊永「曲者でね」

櫻井「これは過去なのか現在なのかという時間を行き来して、その中で光をなんとか手繰り寄せようと頑張っていたのに、結局新しいキャラクターが出てきて不確定要素が増えたから、嫌な想像を膨らませてしまいましたね」

豊永「本当に、こういうインタビューの時、困るんです。我々が"こうだろう"と言うことで"知っている人から見ればこうなのかも"と思わせてしまいがちなのですが、僕らもわからないことがいっぱいあるのが正直なところなので。そこを前置きした上で話さないと、考察する楽しみも奪ってしまいそうで......大変なんです(笑)」

――演じる中で意識したことは？

豊永「僕は第1期、第2期にあったことを改めてリセットをかけて、精神年齢を少し若くしようかなというところですかね。無鉄砲で自由な第1期のトキらしさを思い出しました。櫻井さんは大変だと思いましたが......」

櫻井「豊永くんが説明してくれたように、何回目の"はじめて"の出会いかわからない状況の中、ヒカルは苦痛を伴いながらもトキの未来を変えようと必死に走り続けています......。その気になればどこまでも深読みできて演技の土台が壊れちゃいそうなので、情報として処理してシンプルに表現しようと思っていました」

――掛け合いの中で、刺激を受けることは？

櫻井「(豊永くんはトキ役が)ぴったりですよね。表現のアイディアがたくさんあって、トキの野良っぽい、縛られていない、奔放な感じが豊永くんだからこそ生まれているなと思っています。私はいつも通りですが」

豊永「櫻井さんは、僕が何を投げてもヒカルでいてくれるという信頼感がすごいです。根幹のベースの作り方、土台の堅牢さがすごいので、どれだけ叩いてもヒカルのまま楽しんでくださっている！櫻井さんが相方で本当に良かったです！」

櫻井「ここは太字でお願いします！(笑)」

文・撮影＝於ありさ

