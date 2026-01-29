1児の母・高垣麗子「5分ほどで支度完了」簡単弁当公開 娘楽しませるアイディアに「ワクワクする」「遊び心あってすごい」の声
【モデルプレス＝2026/01/29】モデルの高垣麗子が1月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘への手作り弁当を公開した。
【写真】46歳ママモデル「5分ほどで支度完了」楽しませる工夫詰まった簡単弁当
高垣は「今日のお弁当」と娘への弁当の写真を投稿。メニューは「おでん」「はと麦ごはんのおむすび（梅ひじき・おかかチーズ）」「無農薬みかん」と紹介し、「昨晩のおでんを温めただけなので5分ほどで支度完了〜」と記した。
おむすびには刻み海苔を用意し、「ラップから外したおむすびを袋に入れてシャカシャカして食べてね」「手が汚れちゃいそうだけど楽しいはず」と娘を楽しませる工夫がされていた。また、味のよく染みた大根などの具材が入ったおでんの写真も載せている。
この投稿に、ファンからは「いつも愛情たっぷり」「ワクワクする」「真似したい」「美味しそう」「遊び心あってすごい」などの声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
