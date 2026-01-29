井上咲楽は「芸名」だった 本名の“漢字”に注目集まる「初めて知った」「確かにスパっぽい」
【モデルプレス＝2026/01/29】タレントの井上咲楽が28日、自身のInstagramを更新。本名を明かし、話題を呼んでいる。
【写真】井上咲楽「台湾にありそう」本名の漢字2つ連ねたメンシプ名
井上は「YouTubeのメンバーシップを始めることになりました！メンバーシップの名前は『樂樂』（らくらく）です！」と紹介。「ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、『井上咲楽』という名前は芸名でして、本当は『井上咲樂』と書きます」と本名は「楽」の字が旧字体であることをつづった。
「メンバーシップに入ってくださる方々には、より本当の私を知っていただこうという思いも込めております！そして、なんか台湾にありそうなスパみたいな名前で良くないですか？」と説明し「皆さんと一緒に温かい、そして心地よい空間を作っていけたらと思います！」と意気込んだ。
「井上咲樂」という本名が明かされた投稿には「初めて知った」「かっこよすぎる」「確かにスパっぽい」「素敵な名前」などの声が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】井上咲楽「台湾にありそう」本名の漢字2つ連ねたメンシプ名
◆井上咲楽「ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが」
井上は「YouTubeのメンバーシップを始めることになりました！メンバーシップの名前は『樂樂』（らくらく）です！」と紹介。「ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、『井上咲楽』という名前は芸名でして、本当は『井上咲樂』と書きます」と本名は「楽」の字が旧字体であることをつづった。
◆井上咲楽の本名に注目集まる
「井上咲樂」という本名が明かされた投稿には「初めて知った」「かっこよすぎる」「確かにスパっぽい」「素敵な名前」などの声が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】