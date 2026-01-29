TGC×TBSコラボイベント、出演者第2弾発表 超ときめき宣伝部ラジオ番組の公開収録も決定【TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC】
【モデルプレス＝2026/01/29】2月11日に開催される東京ガールズコレクション実⾏委員会（以下：TGC）とTBSのコラボレーションイベント「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」より、第2弾出演者が発表された。
2部構成で行われる本イベントの第1弾出演者ラインアップが発表された。MCは丸山礼が担当し、1部のステージにはしなこ、2部のステージにはTBS系で放送中の金曜ドラマ「DREAM STAGE」に登場する期間限定ボーイズグループ・TORINNER（岩瀬洋志、HOJIN、志賀李玖、松瀬太虹、ISAAC）が出演。さらに、志賀李玖が所属するICEx、HOJIN、ISAACが所属するKAJA、松瀬太虹が所属するThe Right Lightの出演も解禁された。
また、第2弾出演者ラインアップの発表では、ステージを華やかに彩るファッションショーモデルも解禁。前回実施されたTGC出演者によるファッションショー「TGC AKASAKA COLLECTION」に続き、今回も豪華な出演者によって実施されることが決定した。
バレンタインムードの甘く、ときめくステージを華やかに彩るファッションショーモデルとして、安井星来、市川美織、小國舞羽、川口ゆりな、鈴木暁（WATWING）、鈴木ゆうか、瀬川陽菜乃、鶴嶋乃愛、とうあ、なごみ、希空、樋口幸平、土方エミリ、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE）、ゆい小池（ゆいちゃみ）、米澤りあ（※50音順）が出演することが決定。TGCとTBSのコラボならではのステージが繰り広げられる。
さらに、本イベントの１部のステージでは、アイドルグループ・超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）が“宣伝部員”として様々なコンテンツを紹介するTBSラジオ「超ときめき◆宣伝部の超ときめくときを。」（毎週⽇曜よる9時30分〜）の公開収録が行われることも決定。番組としても公開収録は初の試みであり、超ときめき◆宣伝部のメンバーから2人が出演し、豪華ゲストとともにスペシャルトークを繰り広げる。出演メンバーの詳細は、今後イベント公式SNSにて発表される。（modelpress編集部）
◆TGC×TBSコラボイベント、第2弾出演者解禁
◆超ときめき◆宣伝部、ラジオ番組の公開収録も開催
さらに、本イベントの１部のステージでは、アイドルグループ・超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）が“宣伝部員”として様々なコンテンツを紹介するTBSラジオ「超ときめき◆宣伝部の超ときめくときを。」（毎週⽇曜よる9時30分〜）の公開収録が行われることも決定。番組としても公開収録は初の試みであり、超ときめき◆宣伝部のメンバーから2人が出演し、豪華ゲストとともにスペシャルトークを繰り広げる。出演メンバーの詳細は、今後イベント公式SNSにて発表される。（modelpress編集部）
◆「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」イベント概要
