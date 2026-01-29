村重杏奈「お袋の味はロシア料理」急遽帰省での実家ご飯披露「初めて見る料理」「お店みたい」の声
【モデルプレス＝2026/01/29】タレントの村重杏奈が1月28日、自身のInstagramを更新。実家の食事ショットを公開した。
【写真】27歳元アイドル「初めて見る料理」マヨネーズのかかった“大好物”ロシア料理
村重は「今日は山口で仕事してたんですけどラッキーな事に少し早く終わったので実家に寄ってご飯食べた」と実家に帰ったことを報告。「村重のお袋の味はロシア料理なので大好物のピリメニを作ってもらってお腹いっぱーい」と母お手製のピリメニの写真を公開し、さらに「実家あるある永遠にご飯が出てくる」現象に「限界突破」ともつづっている。
また弟の匠真のショットやペットとの2ショットも披露している。
この投稿にファンからは「お袋の味素敵」「初めて見る料理」「お店みたい」「永遠に出てくるご飯にめちゃくちゃ共感」「愛情たっぷりな家族」「オフの姿も可愛すぎ」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
