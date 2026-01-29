パク・ソジュン＆チェ・ウシク＆チョン・ユミ再集結！韓国“名物PD”の新バラエティに期待高まる

俳優のパク・ソジュン、チェ・ウシク、女優のチョン・ユミが、新バラエティ番組で集結する。

1月29日、OSENの取材によると、パク・ソジュン、チェ・ウシク、チョン・ユミは最近、ナ・ヨンソクPDの新バラエティ番組への出演オファーを受け、スケジュールを調整している。撮影は韓国国内を中心に、2月からスタートする予定だ。

新番組は、“ソジンの家”の社員たちが、社長のイ・ソジン抜きで集まるリアリティ番組だ。過去に『ユン食堂』『ユンステイ』『ソジンの家』シリーズで共演してきたパク・ソジュン、チェ・ウシク、チョン・ユミの息の合ったやり取りに期待が集まっている。

『1泊2日』を皮切りに、『花より青春』シリーズや『ピョンピョン地球娯楽室』シリーズなど数々のヒットバラエティ番組を手掛けてきた名物プロデューサーナ・ヨンソクが、親しい関係として知られる3人とどのような新番組を作り上げるのか、注目が集まっている。

さらに、今回の新番組には、ナ・ヨンソクPDの“ペルソナ”とも呼ばれる俳優イ・ソジンが参加しないことから、これまでとは異なる組み合わせにも関心が寄せられている。

なお、ナ・ヨンソクPDとパク・ソジュン、チェ・ウシク、チョン・ユミが集結する新バラエティ番組は、今年上半期にtvNで公開される予定だ。

◇パク・ソジュン プロフィール

1988年12月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2011年にB.A.Pヨングクの『I Remember』ミュージックビデオで俳優デビュー。2012年のドラマ『ドリームハイ2』で本格的な演技活動をはじめ、2014年の『魔女の恋愛』で連ドラ初主演を務めた。主な出演作にドラマ『花郎＜ファラン＞』『サム、マイウェイ 〜恋の一発逆転！〜』『キム秘書はいったい、なぜ？』、映画『ミッドナイト・ランナー』、『使者』（原題）、『パラサイト 半地下の家族』（カメオ出演）など。2020年にはドラマ『梨泰院クラス』で熱血主人公パク・セロイを演じ、熱い旋風を巻き起こした。

◇チェ・ウシク プロフィール

1990年3月26日生まれ。幼少期に家族でカナダに移住したため、カナダ国籍を持つ。2010年の大学生時に友人の勧めで俳優を目指すようになり、生活拠点を韓国に戻した。2011年にドラマ『チャクペー相棒ー』でデビューし、以降さまざまな映像作品に出演。2015年には「青龍映画賞」で新人男優賞を受賞している。日本でも最近公開された大ヒット映画『パラサイト 半地下の家族』では貧しい家に生まれた聡明な青年、ギウを好演して大きな反響を得た。

◇チョン・ユミ プロフィール

1983年1月18日生まれ。2003年に短編映画『愛する少女』でデビュー。2006年に出演した映画『家族の誕生』で「第27回青龍映画賞助演女優賞」を受賞し、一躍有名に。その後出演したドラマ『ロマンスが必要２』『恋愛の発見』で見せた愛らしい魅力でお茶の間をも虜にした。原作小説が日本でも話題になった2019年の映画『82年生まれ、キム・ジヨン』では圧巻の演技が評価され「第40回韓国映画評論家協会賞」女優主演賞を受賞。