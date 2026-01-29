あすセンバツ３２校決定 昨年全国Ｖの横浜、沖縄尚学が当落線上…近畿は史上初公立ゼロの可能性【出場校展望】
第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日に大阪市内で行われ、出場校３２校が決まる。昨年センバツ優勝の横浜（神奈川）、昨夏の甲子園を制した沖縄尚学（沖縄）など強豪がボーダーライン上におり、選考の行方が注目される。
昨年は２１世紀枠で横浜清陵（神奈川）と壱岐（長崎）が出場。士別翔雲（北海道）に吉報が届けば、日本最北端からの出場となる。他の候補には伝統校、進学校がズラリ。四日市（三重）は夏の甲子園で優勝経験がある名門進学校だ。実績では九州大会で８強入りした長崎西（長崎）。郡山（奈良）の選出となれば、第１回大会からの近畿公立校の連続出場が続くことになる。
東北３校目を東北（宮城）と聖光学院（福島）が争う。優勝した花巻東（岩手）に準決勝で１−４で敗れた東北が優位か。関東・東京の６枠目は例年、激戦となる。秋の東京大会を制した帝京の１６年ぶり出場は確実。一方で昨年のセンバツを制した横浜（神奈川）は関東大会８強にとどまり、当落線上にいる。
東海３校目は東海大会４強の大垣日大（岐阜）か聖隷クリストファー（静岡）となりそうだが、準決勝で大敗した聖隷クリストファーはやや分が悪い。近畿６枠は、準々決勝で敗れた４校による残り２枠を巡る争いが大混戦。また、ベスト８を私立が独占したことで、第１回大会から昨年の第９７回大会まで続いた近畿公立勢の連続出場が途絶える可能性がある。
九州国際大付（福岡）の神宮大会優勝で計５枠となった九州では、昨夏の甲子園を制した沖縄尚学（沖縄）がボーダーライン上にいる。ドラフト上位候補では、メジャーも注目する剛腕・織田翔希（２年）がいる横浜、末吉良丞（２年）擁する沖縄尚学がともに当落線上で、スター候補の聖地凱旋がなるかも注目だ。
◆２１世紀枠＜２＞
士別翔雲（北海道）
名取北（宮城）
上尾（埼玉）
四日市（三重）
若狭（福井）
郡山（奈良）
山口鴻城（山口）
高知農（高知）
長崎西（長崎）
◆北海道＜１＞
◎北照
△白樺学園
◆東北＜３＞
◎花巻東（岩手）
○八戸学院光星（青森）
△東北（宮城）
△聖光学院（福島）
◆関東＜４＞＋東京＜１＞＋＜１＞
・関東
◎山梨学院（山梨）
◎花咲徳栄（埼玉）
◎専大松戸（千葉）
◎佐野日大（栃木）
△浦和学院（埼玉）
△甲府工（山梨）
△横浜（神奈川）
△駿台甲府（山梨）
・東京
◎帝京
△関東第一
◆北信越＜２＞
◎帝京長岡（新潟）
○日本文理（新潟）
△星稜（石川）
△敦賀気比（福井）
◆東海＜３＞
◎中京大中京（愛知）
○三重（三重）
△大垣日大（岐阜）
△聖隷クリストファー（静岡）
◆近畿＜６＞
◎神戸国際大付（兵庫）
◎智弁学園（奈良）
◎大阪桐蔭（大阪）
◎滋賀学園（滋賀）
△橿原学院（奈良）
△東洋大姫路（兵庫）
△天理（奈良）
△近江（滋賀）
◆中国＜２＞
◎崇徳（広島）
○高川学園（山口）
△倉敷商（岡山）
△下関国際（山口）
◆四国＜２＞
◎英明（香川）
○阿南光（徳島）
△明徳義塾（高知）
△藤井（香川）
◆九州＜４＞＋神宮大会＜１＞
◎九州国際大付（福岡）
◎長崎日大（長崎）
◎神村学園（鹿児島）
◎熊本工（熊本）
△長崎西（長崎）
△小林西（宮崎）
△沖縄尚学（沖縄）
△日本ウェルネス（沖縄）
◎＝当確 ○有力 △＝微妙