第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日に大阪市内で行われ、出場校３２校が決まる。昨年センバツ優勝の横浜（神奈川）、昨夏の甲子園を制した沖縄尚学（沖縄）など強豪がボーダーライン上におり、選考の行方が注目される。

昨年は２１世紀枠で横浜清陵（神奈川）と壱岐（長崎）が出場。士別翔雲（北海道）に吉報が届けば、日本最北端からの出場となる。他の候補には伝統校、進学校がズラリ。四日市（三重）は夏の甲子園で優勝経験がある名門進学校だ。実績では九州大会で８強入りした長崎西（長崎）。郡山（奈良）の選出となれば、第１回大会からの近畿公立校の連続出場が続くことになる。

東北３校目を東北（宮城）と聖光学院（福島）が争う。優勝した花巻東（岩手）に準決勝で１−４で敗れた東北が優位か。関東・東京の６枠目は例年、激戦となる。秋の東京大会を制した帝京の１６年ぶり出場は確実。一方で昨年のセンバツを制した横浜（神奈川）は関東大会８強にとどまり、当落線上にいる。

東海３校目は東海大会４強の大垣日大（岐阜）か聖隷クリストファー（静岡）となりそうだが、準決勝で大敗した聖隷クリストファーはやや分が悪い。近畿６枠は、準々決勝で敗れた４校による残り２枠を巡る争いが大混戦。また、ベスト８を私立が独占したことで、第１回大会から昨年の第９７回大会まで続いた近畿公立勢の連続出場が途絶える可能性がある。

九州国際大付（福岡）の神宮大会優勝で計５枠となった九州では、昨夏の甲子園を制した沖縄尚学（沖縄）がボーダーライン上にいる。ドラフト上位候補では、メジャーも注目する剛腕・織田翔希（２年）がいる横浜、末吉良丞（２年）擁する沖縄尚学がともに当落線上で、スター候補の聖地凱旋がなるかも注目だ。

◆２１世紀枠＜２＞

士別翔雲（北海道）

名取北（宮城）

上尾（埼玉）

四日市（三重）

若狭（福井）

郡山（奈良）

山口鴻城（山口）

高知農（高知）

長崎西（長崎）

◆北海道＜１＞

◎北照

△白樺学園

◆東北＜３＞

◎花巻東（岩手）

○八戸学院光星（青森）

△東北（宮城）

△聖光学院（福島）

◆関東＜４＞＋東京＜１＞＋＜１＞

・関東

◎山梨学院（山梨）

◎花咲徳栄（埼玉）

◎専大松戸（千葉）

◎佐野日大（栃木）

△浦和学院（埼玉）

△甲府工（山梨）

△横浜（神奈川）

△駿台甲府（山梨）

・東京

◎帝京

△関東第一

◆北信越＜２＞

◎帝京長岡（新潟）

○日本文理（新潟）

△星稜（石川）

△敦賀気比（福井）

◆東海＜３＞

◎中京大中京（愛知）

○三重（三重）

△大垣日大（岐阜）

△聖隷クリストファー（静岡）

◆近畿＜６＞

◎神戸国際大付（兵庫）

◎智弁学園（奈良）

◎大阪桐蔭（大阪）

◎滋賀学園（滋賀）

△橿原学院（奈良）

△東洋大姫路（兵庫）

△天理（奈良）

△近江（滋賀）

◆中国＜２＞

◎崇徳（広島）

○高川学園（山口）

△倉敷商（岡山）

△下関国際（山口）

◆四国＜２＞

◎英明（香川）

○阿南光（徳島）

△明徳義塾（高知）

△藤井（香川）

◆九州＜４＞＋神宮大会＜１＞

◎九州国際大付（福岡）

◎長崎日大（長崎）

◎神村学園（鹿児島）

◎熊本工（熊本）

△長崎西（長崎）

△小林西（宮崎）

△沖縄尚学（沖縄）

△日本ウェルネス（沖縄）

◎＝当確 ○有力 △＝微妙