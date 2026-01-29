「名城」はなんて読む？初見で読める人はごく僅か！沖縄県の地名です！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「名城」はなんて読む？
「名城」という漢字を見たことはありますか？
沖縄県の地名で、「めいじょう」とは読みません。
いったい、「名城」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「なしろ」でした！
沖縄県糸満市に位置する名城。
そんな名城がある糸満市は、地元では“セーイカ”と呼ばれる大きなソデイカやマグロといった海の幸や、美キャロットと呼ばれる人参などが有名です。
また、名古屋にも同じ漢字を使っている地域がありますが、そちらは「めいじょう」と読むそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『糸満市ホームページ』
