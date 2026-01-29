「名城」はなんて読む？初見で読める人はごく僅か！沖縄県の地名です！

写真拡大

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「名城」はなんて読む？

「名城」という漢字を見たことはありますか？

沖縄県の地名で、「めいじょう」とは読みません。

いったい、「名城」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「なしろ」でした！

沖縄県糸満市に位置する名城。

そんな名城がある糸満市は、地元では“セーイカ”と呼ばれる大きなソデイカやマグロといった海の幸や、美キャロットと呼ばれる人参などが有名です。

また、名古屋にも同じ漢字を使っている地域がありますが、そちらは「めいじょう」と読むそうですよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『糸満市ホームページ』

ライター Ray WEB編集部