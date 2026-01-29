我が子がうつ病になったら…小児精神科医が解説「うつ病の遺伝要因があっても脳は変えられる」

自分の子どもが「うつ病」であると言われてしまったら……。

多くの親が戸惑い、どう対処すべきか、悩んでしまうはずだ。

「親として戸惑うことは当然だと思います。でも、親がどんなに働きかけても、子ど自身の努力があっても、うつ病を含め、精神疾患になる子どもはいます。思った以上に広くそういった人たちがいるにもかかわらず、戸惑ってしまうのは、社会的な偏見が未だに根強く残っているからです。特に、日本は精神疾患に対する情報や脳科学に対する知識にデマや偏見も多く、そういった事柄が本人や家族を苦しめているともいえます」というのは、ハーバード大学准教授で小児精神科医・脳科学者でもある内田舞医師だ。

今回、内田舞さんはシリーズ累計7.5万部の人気著書『「心の病」の脳科学』の続編『「心の不調」の脳科学 脳の中で、何が起きているのか』（ブルーバックス）で、「子どものうつ病・双極症をどう見極めて治療するか――精神疾患の大半は小児期から現れる」について解説している。

前編に引き続き後編でも、『「心の不調」の脳科学 脳の中で、何が起きているのか』より内田舞さん執筆部分を抜粋し、うつ病の遺伝要因がある子どもの「脳の特徴」とは一体どんなものなのか、遺伝要因があっても脳は変えることができる、という小児精神科の最前線のお話をお伝えする。

以下より本書抜粋。

うつ病の遺伝要因がある子どもの「脳の特徴」とは

うつ病も、ほかの多くの疾患と同じように、親からの遺伝要因が関係しています。遺伝要因によって、うつ病になりやすい脳の特徴が受け継がれる可能性があるのです。

私たちは、子ども自身はうつ病に罹患していないけれども、親にうつ病の罹患歴がある、つまりうつ病の遺伝要因を持つ８〜14歳の子どもと、うつ病の遺伝要因を持たない子どもを対象に、人の表情に対する脳の反応をMRIで調べてみました。MRI装置の中で、泣き顔や怒った顔などネガティブな表情、笑顔のポジティブな表情、中立的な表情、物の画像の４種類の画像を見てもらったのです（図4-9）。

すると、うつ病の遺伝要因を持つ子どもと、持たない子どもで、脳の反応に明らかな違いが見られました。ネガティブな表情とポジティブな表情の画像を見ているときに、活動している脳領域の体積を比べると、うつ病の遺伝要因を持つ子どもでは、ネガティブな表情を見ているときの活動体積が明らかに大きいという結果になったのです。一方、遺伝要因を持たない子どもでは、逆にポジティブな表情を見ているときの活動体積が大きくなりました。

感情に関わる 扁桃体の活動に絞ってみると、遺伝要因を持つ子どもは、４種類の画像の中でネガティブな表情を見ているときの活動がもっとも大きくなりました。一方、遺伝要因を持たない子どもでは４種類の画像を見ているときの活動にあまり違いがありませんでした（図4-10）。つまり、うつ病の遺伝要因を持つ子どもは、ネガティブな表情に対して脳が強く反する一方で、ポジティブな表情に対する反応が相対的に弱い傾向があるのです。

うつ病の遺伝要因を持つ子どもの脳の反応の特徴により、日常生活でどのようなことが起きるのか想像してみましょう。

たとえば、通りすがりの人に変な目で見られると、脳が強く反応してネガティブな感情が発生し、「自分は嫌われている」「自分は尊敬されていない」といった否定的なことを考えがちになってしまいます。実際には、通りすがりの人は変な目で見たつもりはなくても、情報を否定的に受け取ってしまう傾向があるのです。一方で、人から笑顔を向けられても、脳があまり反応せず明るい感情になりません。ポジティブな情報を受け取りにくいのです。このような脳の特徴が、うつ病になるリスクを高める要因となります。 私はこの研究により、自分の表情がほかの人からどのように受け取られるかわからないので、なるべくネガティブな表情をしないように笑顔を心掛けるようになりました。

ネガティブな脳反応を変える方法

うつ病の遺伝要因があり、ネガティブな情報に脳が強く反応してうつ病になりやすかったとしても、そのような脳の反応は変えることができます。

その方法の一つが、認知行動療法の中核となる認知再構成などの「再評価」です。ある状況に遭遇してネガティブな感情になったとき、一度立ち止まって、本当にネガティブな感情になる必要があるのかどうか客観的に考え直して、状況を再評価する方法です。

二人の人が号泣して抱き合っている画像があるとします。このような画像を見ると、「不幸なことがあったに違いない」と悲しい気分になりますね。しかし、その画像の解釈を変える「再評価」を行うことで、悲しい気分を抑えてポジティブな気分になることもできます。

たとえば、二人が号泣しているのは不幸があったからではなく、「離れ離れになっていた家族がやっと再会できて喜んで泣いているのかもしれない」と解釈を変えてみるのです。このような再評価を行うと、幸せな気分になるでしょう。

再評価が苦手な人は、悲しい気分やイライラした気分をなかなか気分転換できず、ちょっとした嫌な出来事でも強いネガティブな感情が発生しやすく、うつ病になるリスクが高くなります。再評価がうまくできる人と苦手な人では、脳活動にどのような違いがあるのでしょうか。再評価では、脳内で感情を感じる桃体と、感情をコントロールする前頭前野が働くと考えられます。二人が号泣している画像を見たときに 桃体が反応して悲しい気分が生じたとしても、前頭前野が画像の再評価を行い、 桃体をコントロールすることで幸せな気分に転換できるのです。

安静時に何も考えていないときの脳活動をfMRI（機能的MRI）で計測したとき、同じタイミングで活動する領域は、機能的なつながり（機能的結合）が強いと考えられます。私たちは、再評価がうまい人ほど前頭前野と 桃体の機能的結合が強く、苦手な人ほど機能的結合は弱いと予想しました。前頭前野と 桃体の機能的結合が強いほど、 桃体を前頭前野がうまくコントロールして再評価に成功するのだろうと考えたのです。

私たちの研究グループでは、大人を対象に、安静時の前頭前野と 桃体の活動をfMRIで計測してみました。すると予想とは正反対の実験結果となりました。再評価がうまい人ほど前頭前野と 桃体の機能的結合は弱く、苦手な人ほど機能的結合が強かったのです。こうした前頭前野と扁桃体の機能的結合増強の特徴は、うつ病の遺伝要因のある子どもたちにも見られました。

この実験結果をどのように解釈すればよいのでしょうか。

再評価がうまい人は機能的結合が弱く、 桃体と前頭前野が違うタイミングで活動していたわけです。二人が号泣している画像を見ているとき、 桃体は「不幸な出来事があったのだ」と素早い直感的な解釈をして悲しい気分が生じます。一方、前頭前野は 桃体と同じタイミングで判断するのではなく、「ちょっと待てよ、この画像は二人が再会して喜んでいるのではないか。悲しい気分になる必要はない」とじっくりと客観的に考え直して再評価を行い、 桃体をコントロールすると考えらえます。つまり、前頭前野が扁桃体とは違うタイミングで独自に活動して、扁桃体は異なる解釈を行うことで再評価が成功するのでしょう。

MRIの計測データを分析すると、再評価がうまい人ほど、ネガティブな画像を見ているときに比べて、再評価を行っているときのほうが前頭前野の活動が活発化していることがわかりました。再評価では、客観的・論理的な思考を司る前頭前野が主要な働きをしていると考えられます。

遺伝要因があっても、脳は変えることができる

前頭前野の活動は、意識的に高めることができます。再評価が苦手な人でも、認知行動療法による再評価の訓練を繰り返すほど前頭前野の活動が高まり、再評価がうまくできるようになります。

うつ病の遺伝要因がある子どもはネガティブな表情に反応しやすく、うつ病リスクや双極症リスクの高い子どもでは脳領域の間を結ぶ神経線維の状態が健常者と違う、といった実験結果を紹介しました。しかし、そのような脳の反応や構造は不変ではなく、認知行動療法などによって変化することが、さまざまな研究によって報告されています。

ところが、精神疾患は遺伝要因が強く、生まれながらの脳の反応や構造の違いは変えられないと誤解している人がいます。そんなことはありません。生まれながらの身体的な特性は誰でもあるものですが、その特徴を使って、あるいは補ってトレーニングや学習、経験によって、最終的に「何ができるか」は変わるのと同じように、脳の機能には意識的に変えることができる余地がたくさんあるのです。

認知行動療法はうつ病には効いても双極症には効かないと思っている人もいますが、それも誤解です。臨床医としての経験からいえば、双極症よりもうつ病のほうが認知行動療法の効果が早く現れ、改善効果も大きい傾向があります。しかし双極症でも再評価の訓練により否定的な感情が減少することで症状が改善しますし、薬物療法と併用することで、生きづらさを解消できるケースがたくさんあります。

脳の反応や構造が変わる余地は大人よりも子どものほうが大きいといえます。外国語を覚えたり楽器の弾き方を習得したりするのは、大人よりも子どものほうが得意ですね。最初は苦労しても、訓練を重ねるうちに苦労せずに外国語をしゃべったり、楽器を演奏したりできるようになります。

再評価など感情をコントロールする技術も同じように、大人よりも子どものほうが早く習得できます。そして、意識しなくても再評価が習慣化して、無用に悲しい気分や嫌な気分にならずにすむようになります。そのような習慣は、うつ病や双極症の発症を予防したり症状を改善したりすることに役立ちます。

【前編】我が子がうつ病になったら…小児精神科医が解説「うつ病の遺伝要因があっても脳は変えられる」