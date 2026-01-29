藤あや子、“胃袋年齢”が17歳と告白 “美味しすぎる別腹”に反響「めっちゃ美味そう」「頑張っていますね」
歌手の藤あや子（64）が29日、自身のブログを更新。「美味しすぎる別腹」と題したブログで、完食したという“大きなケーキ”を公開した。
【写真】“胃袋年齢が17歳”と告白した藤あや子の「美味しすぎる別腹」
藤は「あまおうチョコレートショートケーキ」「大好きなPARIYAさんのショートケーキ チョコクリームの口溶けがなめらかで軽い〜」「中にはカットしたあまおう苺のソース入りでさっぱりしてます この組み合わせ最強」と、別腹にケーキを食べたことを明かし、そのおいしさを紹介している。
続けて「高さ約10センチのショートケーキ完食 さすが胃袋年齢17歳 美味しかったぁ〜ごちそうさまでした」と、胃の年齢が17歳であることを明かした。
コメント欄には「美味しそうですねぇ」「あや子さんの胃袋年齢17歳いいですね」「最高の別腹でしたね」「めっちゃ美味そう」「良いですねー 頑張っていますね」などの反響が寄せられている。
【写真】“胃袋年齢が17歳”と告白した藤あや子の「美味しすぎる別腹」
藤は「あまおうチョコレートショートケーキ」「大好きなPARIYAさんのショートケーキ チョコクリームの口溶けがなめらかで軽い〜」「中にはカットしたあまおう苺のソース入りでさっぱりしてます この組み合わせ最強」と、別腹にケーキを食べたことを明かし、そのおいしさを紹介している。
続けて「高さ約10センチのショートケーキ完食 さすが胃袋年齢17歳 美味しかったぁ〜ごちそうさまでした」と、胃の年齢が17歳であることを明かした。
コメント欄には「美味しそうですねぇ」「あや子さんの胃袋年齢17歳いいですね」「最高の別腹でしたね」「めっちゃ美味そう」「良いですねー 頑張っていますね」などの反響が寄せられている。