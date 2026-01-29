タレントの「ゆきぽよ」こと木村有紀（29）が、25日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。“超男前”タレントの裏話を明かした。

「お酒にまつわる忘れられないエピソード」としてトークする中、ゆきぽよは20歳前後で上京したばかりのころを回想。「バーとか知らないから、どこに行ったらいいだろう」と悩み「唯一LINEに入っていた芸能人の方に“いけてるバーを紹介して”」と連絡した。

そして、店に行くと「シャンパンを入れていてくれた」というサプライズが待っていた。これには上沼恵美子も「カッコいい！」、高田純次も「おしゃれ！」と絶賛。スタジオでは「誰？」と正体を聞きたがった。

するとゆきぽよが「それがアントニー」と、この日同じくゲスト出演していたお笑いコンビ「マテンロウ」のアントニーだと指さし、アントニーは「最悪、最悪！やめてください」と恥ずかしがった。

さらに、ゆきぽよは「凄い格好いい。しかも1回じゃなくて何回も」と説明。何度も連絡し、全国各地で店を紹介してもらったが、常に「シャンパン」が用意されていたという。

「完全に下心満載」と指摘されたアントニーは「だから下心は7、8年ずっとあるんですけど、1回も2人で遊んでくれたことないんです」と告白。

ゆきぽよは「“食べログ”だと思っているから」と辛らつなコメントを発して、アントニーは苦笑いを浮かべるしかなかった。