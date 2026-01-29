2022年からようやく金融教育が必修化された日本では、海外に比べ金融リテラシーが低いという現状があります。老後の収入や現役時代の資産形成にも大きく影響するため、最低限身につけておきたい知識です。本記事は、松本千賀子氏の著書『会社員が知らないともらいそびれる4,000万円の話』（ロギカ書房）より、金融リテラシーの重要性について解説します。

最低限身につけておきたい「金融リテラシー」

中学性・高校生を対象に、金融教育が2022年4月から始まりました。この本を読んでいるあなたはいかがですか？ 金融教育を受けたことがありますか？

日本人の金融リテラシーはというと次のような結果があります。金融リテラシー（Financial Literacy）は、お金に関する知識とスキルのことを指します。政府広報オンラインでは次のように書かれています。

1. 家計管理

2. 生活設計

3. 金融と経済の基礎知識と金融商品を選ぶスキル

では、実態はどうでしょうか。金融広報中央委員会が実施している「家計の金融行動に関する世論調査」によると、2021年の金融行動の実態調査結果は、次のようになっています。

★貯蓄がある世帯の割合：約82％

★株式や投資信託を保有している世帯の割合：約16％

★住宅ローンを抱えている世帯の割合：約28％

金融リテラシーが低い日本の現状

同じく金融広報中央委員会の「金融リテラシー調査」で日本全国18歳から79歳の2万5千人を対象とした、インターネットによるアンケート調査によると、次のような結果でした（2020年2月14日日本銀行副総裁雨宮正佳氏による「金融リテラシー〜人生を豊かにする「お金」の知恵〜」という講演会資料による。）。

「金融リテラシー調査」の設問例があり、次の問題があります。あなたはすべて回答できますか？

問題例1 金利が上がったら、通常、債券価格はどうなるでしょうか

（1）上がる

（2）下がる

（3） 変化しない

（4） 債券価格と金利の間には何の関係もない

（5） わからない

答え：（2）下がる

問題例2 高インフレの時には、生活に使うものやサービスの値段全般が急速に上昇する

（1） 正しい

（2） 間違っている

答え：（1） 正しい

問題例3 100万円を年率2％の利子がつく預金口座に預け入れ、税金を考慮せず、入出金がなかった場合、5年後の残高はいくらになっているでしょうか

（1） 110万円より多い

（2） 110万円より少ない

（3） ちょうど110万円

（4） 上記の条件だけでは答えられない

（5） 分からない

答え：（1） 110万円より多い

OECD調査と日本での調査の比較がありますが、問が共通している11問の正解率は対象30か国中、日本は22位という順位だったようです。

［図表1］OECD調査との比較（共通11問） 出典：日本銀行副総裁雨宮正佳氏による「金融リテラシー〜人生を豊かにする「お金」の知恵〜」より

ここ数年の結果で、金融リテラシーは上がってきてはいるそうですが、まだまだ低いのではないでしょうか。

公的年金の「受取り額がわからない」

金融リテラシー調査で面白い結果がありました。公的年金に関する理解についてです。老後の生活費の収入源は何かという質問で3つまでの複数回答ができます。

1番目が、公的年金が71.1％

2番目が、企業年金、個人年金、保険金37.7％

3番目が、金融資産の取り崩し27.6％

となっています。

［図表2］老後の生活費の収入源（3つまでの複数回答） 出典：日本銀行副総裁雨宮正佳氏による「金融リテラシー〜人生を豊かにする「お金」の知恵〜」より

つまり、老後の生活費は公的年金が主であると回答しているのです。しかし、驚くことに、公的年金に関する理解は次の結果です。

［図表3］50代の公的年金に関する理解 出典：日本銀行副総裁雨宮正佳氏による「金融リテラシー〜人生を豊かにする「お金」の知恵〜」より

公的年金が老後の生活費であるにもかかわらず、自分が受け取れる金額を知らない人がなんと63.2％もいるのです。私も従業員説明会などで皆さんに必ず質問します。「毎年、日本年金機構から、年金定期便が送られてきますが、見ていますか？」と。見ていますよ、と手を挙げてくれるのは10人に1、2名程度です。老後が心配な私は不思議でしょうがないです。

