CDジャケットデザインの苦労話がSNS上で大きな注目を集めている。



【アフター写真】すき家の看板部分にこれを配置することで無事解決！

「CDデザインでいちばん難航した部分 如何に、すき家を隠すか」



とその模様を紹介したのは滋賀県発の3ピースバンド「ゴリラ祭ーズ」で木管楽器・リコーダーを担当する平野さんのXアカウント（@gorillakyoho）。



問題になったのは2025年12月3日にリリースされた3rdアルバム『The Drifter』のバックジャケット。陸橋を歩くメンバー3人の背中と街並みを捉えた雰囲気ある写真なのだが、目立つところにすき家の特徴的な看板が写り込んでしまっていたのだ。



悩みに悩んだ挙句、解決策となったのは「バーコードで看板を隠す」という手段。その経緯について平野さんにお話を聞いた。



ーーこの写真をバックジャケットに選ばれた理由は？



平野：この写真は元々ジャケットに使用するつもりではなく、たまたま撮れたオフショットのひとつでした。それがかなり良い写真だったのでバックジャケットに使いたくなり、同時に「すき家問題」が発生しました。



ーー現在のデザインはどのように決まったのでしょうか？



平野：11月5日の深夜、デザイナーとのビデオ会議のなかで、この問題について説明されました。俺とVo.古賀くんは、最初「別にすき家が映ってても気にしない」という立場でしたが、最後のメンバーKey.舩越が「CDの外から見える位置に、異物感のあるすき家の看板を配置したくない」とかなり食い下がりました。



このアルバムはキャリア史上一番時間と労力をかけたもので、今後も自分たちの心に残る作品になると思ったため、ここで誰かが折れるよりは、全員が納得するものを作りたいと考え、「すき家問題」に取り組む事になりました。



デザイナーによると、この写真だとどう切り取ってもどこかの構図がおかしくなるとのことでした。デザインとして右端に白帯を載せるか、別の写真を使うかなどの迂回案について説明され、その日のビデオ会議は終了しました。



次の日の夜、バンドメンバー3人だけでのビデオ会議で、他の写真を使うよりは、右端に白帯を差し込んでデザインでなんとかしたいなという意見にまとまり、他アーティストがどんなデザインで作っているのか、みんなで家にあるCDジャケットを見せあっていました。



その時、僕がふと手に取った崎山蒼志さんのアルバム「i 触れる SAD UFO」のジャケットを見てみると、バーコードの四角がそのままバックジャケットに印刷されていました。これは、使えるかも…！と思い、「解決案、見つけたかも…」と興奮しながらみんなに伝えました。



結果、全員大興奮。この方法で、すべての問題が解決しました。その後、デザイナーにこの案を伝え、無事デザインが完成しました。デザイナーにも「これガチですげ〜」と言われ、あらためて、アイデアで問題を解決できた嬉しさに浸りました。



ーー投稿に対し大きな反響がありました。



平野：音楽・CD好きやバンドマンにはウケるかな、とは思っていたのですが、こんなに広まるとは思っていなかったです。この写真は地元・滋賀の浜大津駅前で撮ったのですが、写真1枚で場所を特定する人がたくさんいて、驚きました。「AIで消せばいい」「横のセレマは大丈夫なのか」などの反応も多かったのですが、そこは僕達も散々話し合った場所なので、悦に入ることができました。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「これだけで雰囲気ってガラっと変わるもんなんですね...。風景画にいきなりご近所感出てくるのおもろ」

「安易に写真を加工しないところが好感持てます」

「すき家という曲を作って

曲順を右に持って来て十四番目に入れたら丁度いい」

「ん？ デザイン関係ないけど… 見たことある景色… 浜大津じゃん！」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。



なお今回話題のアルバム『The Drifter』は全国のCDショップやネットにて発売中。YouTubeではMVも公開されているので、ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



ゴリラ祭ーズ 関連情報

【近日の公演】

1月31日（土）愛知・名古屋 KDハポン※ゴリラ祭ーズ3rd Album Release Tour

2月13日（金）大阪・梅田 シャングリラ

2月20日（金）京都・二条 nano※ゴリラ祭ーズ3rd Album Release Tour

2月28日（金）大阪・心斎橋 ANIMA / Pangea / 火影「Hyper Luv Pop」

3月15日（日）東京・下北沢 BASEMENTBAR※ゴリラ祭ーズ3rd Album Release Tour



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）