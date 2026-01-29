トヨタ「新型カローラ」に“賛否両論”の反響殺到！

2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」において、トヨタは衝撃的な一台を世界初公開しました。

その名も「カローラコンセプト」。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新型カローラ」です！（34枚）

来年2026年に生誕60周年を迎える国民車カローラの“次の姿”を示唆するコンセプトモデルです。

ブースに展示されたその姿は、多くの人が抱く「カローラ＝無難な大衆セダン」というイメージを根底から覆すものでした。

ボンネットは極限まで低く抑えられ、フロントウィンドウは現行プリウス以上に鋭く寝かされています。

フロントには進化した「ハンマーヘッド」デザインを採用し、ワイド＆ローを強調する攻撃的なスタンスを実現。

説明員によれば、この斬新なシルエットはBEV（電気自動車）化も視野に入れたパッケージングによるものだといいます。

デザイナーへのインタビューでも、その狙いは明確でした。

「カローラの本質（カローラネス）は、時代に合わせて進化し変化すること」とし、「セダン市場が縮小する中で、あえてセダンを選ぶ人に向けた“妥協のないカッコいいクルマ”を目指した」と語ります。

かつてのように「無難だから売れる」時代は終わり、これからは「指名買いされる個性」が必要だという判断が、この大胆なデザイン変更の背景にあります。

インテリアも未来的です。

運転席はドライビングに集中できるコックピット感を強める一方、助手席には専用の大型ディスプレイやスピーカー内蔵ヘッドレストを備え、エンターテインメントを楽しめる空間を提案。

後席はラウンジのようなくつろぎをテーマにしており、全ての座席で異なる価値を提供するという新しいアプローチが採られています。

パワートレインに関しては、カローラ初となるBEVの設定を示唆しつつ、ハイブリッドやガソリン車も含めた「マルチパスウェイ」での展開が予想されています。

※ ※ ※

このあまりに劇的な“カローラの変身”に対し、SNSやネット上では驚きと議論が巻き起こっています。

まず多いのが、純粋なデザインへの称賛です。「これがカローラなの!? ずいぶんカッコいいじゃん！」「プリウスより未来だ…」「このカローラ未来感があって良い」「ついにセダンに乗りたいと思った！」といった、脱・大衆車路線を歓迎する声が多数上がっています。

一方で、そのアグレッシブすぎるスタイルに戸惑う声も。

「車高が低すぎて実用性が心配」「デザインはいいけど、カローラのサイズ感で収まるの？」「立派になりすぎて価格が高くなりそう」といった、本来カローラが持つべき「使いやすさ」や「親しみやすさ」との乖離を懸念する意見も散見されました。

また、プリウスとの関係性を指摘する声も多く、「ここまでスポーティだとプリウスとキャラが被るのでは？」「いっそプリウスと統合してもいい気がする」といったブランド戦略に関する鋭い考察も見られました。

これまでの常識を打ち破り、「攻め」の姿勢を鮮明にした次期カローラ。

早ければ60周年の節目となる2026年にも市販モデルが登場すると予想されており、このコンセプトカーがどれだけ現実の形となって現れるのか、世界中がその動向を注視しています。