【ママのベストバイ！】流行乗るのもな…手入れもダルそ…⇒推す！【第2話まんが】#ママスタショート
「過去の私、なんでもっと早く買わなかったの！？」と思わず言ってしまうアイテムはたくさんありますよね。今回は、自分だけの秘密にするにはもったいないと寄せられた、ママたちのベストバイを紹介します。
今回は、流行りに乗り遅れても導入してよかったと唸らされたママのベストバイ・アイテム。
流行りすぎると気後れする。ありますよね。しかしあまりにも流行っていると気になって気になって…（笑）。今回の気になるアイテムはせいろ。
最初は「どうかなあ」なんて悩んでいたものの、あちこちでやたらと目にするので、気になって仕方がないママ。
……買っちゃった（笑）。
ママ「はぁ？ うま！」
思い切って購入したせいろで蒸した食材のおいしいこと、おいしいこと。なんでもっと早く買わなかったの私案件です。お手入れが大変と思いきや意外と楽、調理も楽。瞬く間にママの推しアイテムになったのだそう。流行りものも悪くないですよね。
みなさんのベストバイも、よかったら教えてくださいね！
原案・ママスタ 編集・編集部
