『黒崎さん』山中柔太朗＆豊嶋花＆稲葉友が“滅ダンス”披露「3人とも尊すぎて、もう…滅!!!」
俳優の豊嶋花と山中柔太朗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系火曜プラチナイト枠ドラマDEEP『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（毎週火曜 深0：24）の公式インスタグラムが29日までに更新され、キャストのオフショット動画が公開された。
【動画】「尊すぎて、もう…滅!!!」公開された山中柔太朗＆豊嶋花＆稲葉友の「滅ダンス」動画
原作は、岡田ピコ氏の『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（「COMICポラリス」連載／フレックスコミックス刊）。おにぎり屋の女子高校生・白瀬小春（豊嶋）と恋に不器用な天才小説家・黒崎絢人（山中）の突拍子もないプロポーズから始まる猪突猛進な愛を描く。恋愛経験ゼロのピュアな2人がつむぐポップで甘くて思わず笑顔になる新感覚ラブコメディー。
投稿では、「公式Instagramに『滅ダンス』が降臨！3人とも尊すぎて、もう…滅!!!」のコメントとともに、山中も所属するM!LKの話題曲「好きすぎて滅！」のダンスパフォーマンスを披露する豊嶋、山中、稲葉友の3人の動画が公開された。
この投稿にドラマファンからは「わーーだいすき 黒崎さんスタイル良すぎ」「花ちゃん上手い」「柔ちゃん可愛すぎて滅」「花ちゃん可愛すぎん??プリンセスみたい」「火曜の深夜が楽しみすぎて滅」「三人のダンスが可愛すぎて今日あった嫌なこと全て浄化されました」など、多くの反響が寄せられている。
