長濱ねる、“名前入り”シール帳を披露 いろんなキャラクターのボンボンドロップシールがずらり「おコメの女の現場でたまごっちとシール交換したの」
俳優の長濱ねる（27）が28日、自身のインスタグラムを更新。さまざまなキャラクターのシールがコレクションされた、自身の「シール帳」を披露した。
【写真】「バッドばつ丸」などキャラクターシールが“ずらり”な長濱ねるのシール帳
「シール帳」とは、気に入ったシールを収集し、台紙に貼り付けて保管するためのノートやファイルのこと。コレクションを楽しめるだけでなく、友人との交換によるコミュニケーションツールの役割も担い、近年子どもたちの間を中心にリバイバルブームとなっている。
長濱は現在、松嶋菜々子が主演を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（毎週木曜 後9：00）に出演しており、投稿では「おコメの女の現場でたまごっちとシール交換したの」と楽しげにつづり、シール帳や共演する俳優・大地真央とたまごっちの“交換”をする様子など、3枚の写真をアップした。
スケルトンのシール帳の表紙には、ピンク字で「ねる」と名前が。手帳の中には“ぷっくり”としたシルエットが特徴の「ボンボンドロップ」シールを中心に、バッドばつ丸、ちいかわ、スティッチ等さまざまなキャラクターのシールが収集されており、長濱の“お気に入りキャラ”を垣間見ることができる。
