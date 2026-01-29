本田真凜、宇野昌磨との“貴重”な練習風景を公開「貴重映像ありがたすぎる」 ペアダンスの成長ぶりにも反響「とても感動しました」「尊過ぎます」
プロフィギュアスケーターの本田真凜（24）が、29日までに自身のインスタグラムを更新。宇野昌磨（28）との“貴重”な練習風景を公開し、大きな反響を呼んでいる。
【動画】「貴重映像ありがたすぎる」本田真凜＆宇野昌磨の“ほほ笑ましい”練習風景
本田は投稿で、「2024 vs 2026 カメラロールを見返してたら成長の記録が！笑」「むっっっず！な挑戦の連続だったアイスダンス。その一つひとつが新たな景色へと繋がり、たくさん成長できた大切なプログラムでした」とつづり、過去の練習映像と本番映像を映した動画を披露した。
映像には「2024」「2026」と表示されたシーンが映し出され、アイスリンク上で息を合わせながら挑戦を重ねる2人の姿が収められている。最初の試行錯誤を感じさせる動きから、力強さと美しさを増した演技へと変化していく様子が印象的だ。ペアダンスならではのリフトやスピンなど、緊張感のある構成の中で、アイスダンスという新たな挑戦に真剣に向き合ってきた軌跡が伝わる内容となっている。
この投稿にコメント欄には、「本当に貴重な動画をありがとうございます！嬉しくて嬉しくて…感動しました！とても素敵です」「うっとり美しい演技でした！がんばりましたね」「お二人の頑張りがあるからこそ、感動が何倍もありました」「貴重映像ありがたすぎるし、何より努力したのがわかって泣ける」「2人が尊過ぎます」「成功の影に努力と苦労があると思い、とても感動しました」など、演技への感動や成長を称える声が数多く寄せられている。
次回公演では新たなプログラムを披露すると予告しており、さらなる進化に期待が高まっている。
