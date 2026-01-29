1児の母・田中れいな、彩り豊かな手作りおせち料理に反響 子ども用には“お子様ランチ風”に盛り付け「素敵なママ〜」「どれも美味しそう」「愛情たっぷり」
モーニング娘。の元メンバーでタレントの田中れいな（36）が29日、自身のインスタグラムを更新。「時差投稿すぎるね笑」とちゃめっ気交じりにつづり、正月に手づくりしたという彩り豊かなおせち料理＆雑煮を写真で披露した。
【写真】「どれも美味しそう」「愛情たっぷり」お重風の容器に盛り付けた田中れいなの手作りおせち
田中は回転寿司に出かけた昨年の思い出を振り返りつつ、「あとね 手作りおせち＆お子様ランチおせち風」「おせちには1つ1つ意味があるって分かっとうけど好きなおかずしか入れたくないけん 食べられるの作って詰めたらこんな感じのおせちになりました」と正月を回顧し、大人・子ども用に盛り付けを工夫した手づくりおせちの写真を紹介した。
“大人用”のお重風の容器には、伊達巻や煮物、飾り切りした紅白かまぼこなどのおせちが見栄えよく盛り付けられており、伊達巻については「れーなしか好きじゃないけん 甘い玉子焼きを伊達巻みたいに巻きました」と説明。
おせちのほか、雑煮や牛すじ煮込み、カニも堪能したそうだ。
コメント欄には「おせちどれも美味しそう」「お子様ランチ（おせち風）なんて素敵なママ〜」「愛情たっぷり感じます」「おせちすごい！飾り切り綺麗!!」「お料理も上手なのですね」「おせち作れるのすごいなあ」などと、さまざまな反響が寄せられている。
田中は2024年7月、インスタを通じて結婚と第1子妊娠を報告。同年11月に第1子（1）の出産を報告した。
