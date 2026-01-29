ソフトバンクの上茶谷大河投手（29）が、先発挑戦に向けた自主トレでの取り組みを明かした。

「緩急が大事なタイプなので、真っすぐを速く見せるコツとか、変化球をいかに真っすぐに見せるかを求めてやってきました」

直球は回転軸を変え、よりホップする（浮き上がる）球を目指している。ブルペンのラプソード（計測機器）を使って、自分自身でリリースポイントの調整を続けてきた。

一緒に自主トレを行った松本裕から、打者のデータの見方や参考にする指標についての学びを得た。2人の共通点は、リリース位置が低いことだ。「低いリリースやからこそこういう考えになるよな、みたいな」。同級生でもある松本裕から“ならでは”の思考を吸収した。「今年から先発ですけど、新しい発見がありました」。教わった内容の詳細は、永遠に解禁できないほどの極秘情報。マウンドで生かせる大きなヒントをもらった。

昨季の1軍登板は8試合にとどまり、悔しい思いをした。覚悟を持って臨む1年。「なんで打たれへんねんって思われるピッチャーになりたい」と笑顔だ。上茶谷らしくチームを盛り上げながら、マウンドでも躍動する。

（昼間 里紗）