SixTONES「CanCam」1年間限定の新連載スタート 散歩ロケで撮り下ろし
【モデルプレス＝2026/01/29】SixTONESが、2月20日発売の雑誌『CanCam』（小学館）4月号より新連載をスタートする
【写真】SixTONESメンバー「可愛すぎる」と話題の兄弟ショット
1月22日にデビュー6周年を迎えたSixTONESは、2月20日発売の『CanCam』4月号から1年間限定で新連載をスタートする。連載のテーマは「街さんぽ」で、毎月1人のメンバーが登場し、散歩ロケで素敵なビジュアルを撮り下ろす。
連載では、その街にまつわるお話や近況など、インタビューも充実の4ページとなる予定。「見慣れた街をSixTONESが散歩している！」という新鮮さと、普段のグループ取材では見られないメンバーの新たな一面を楽しめる内容になる。第1回に登場するメンバーなど、詳細は続報で発表される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】SixTONESメンバー「可愛すぎる」と話題の兄弟ショット
◆SixTONES「CanCam」新連載スタート
◆新連載テーマは「街さんぽ」
