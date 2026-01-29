MEGBABY、斬新ロングブーツから美脚スラリ「どうなってるの？」「思わず二度見」
【モデルプレス＝2026/01/29】モデルで実業家のMEGBABYが1月28日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開した。
【写真】三代目JSBメンバーの43歳元パートナー「思わず二度見」斬新ロングブーツから圧巻美脚
MEGBABYは「ギャルオンニってどこでも言われるけどまだ控えめじゃない？」とつづり、ショートパンツ姿の韓国でのコーディネートを投稿。特徴的なファーがついた斬新なデザインのロングブーツにスラリとした長い脚が際立つコーディネートを見せている。
この投稿にファンからは「相変わらず美脚で素敵」「そのブーツの形どうなってるの？」「思わず二度見するレベルのスタイルの良さ」「ファーブーツもおしゃれでさすが」「ギャルオンニ最高」「脚長すぎる」などといった声が寄せられている。
MEGBABYは2020年10月28日、当時パートナーの三代目 J SOUL BROTHERSのELLYとの間に第1子となる男児を出産したと発表。その後、2022年7月1日にパートナーを解消したことを報告し、息子はMEGBABYと暮らしていると説明していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】三代目JSBメンバーの43歳元パートナー「思わず二度見」斬新ロングブーツから圧巻美脚
◆MEGBABY、ショーパン＆ロングブーツ姿公開
MEGBABYは「ギャルオンニってどこでも言われるけどまだ控えめじゃない？」とつづり、ショートパンツ姿の韓国でのコーディネートを投稿。特徴的なファーがついた斬新なデザインのロングブーツにスラリとした長い脚が際立つコーディネートを見せている。
◆MEGBABYのショーパンショットに反響
この投稿にファンからは「相変わらず美脚で素敵」「そのブーツの形どうなってるの？」「思わず二度見するレベルのスタイルの良さ」「ファーブーツもおしゃれでさすが」「ギャルオンニ最高」「脚長すぎる」などといった声が寄せられている。
MEGBABYは2020年10月28日、当時パートナーの三代目 J SOUL BROTHERSのELLYとの間に第1子となる男児を出産したと発表。その後、2022年7月1日にパートナーを解消したことを報告し、息子はMEGBABYと暮らしていると説明していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】