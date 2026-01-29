表すみれInstagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/29】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた表すみれが1月28日、自身のInstagramを更新。ショートパンツのコーディネートを公開した。

【写真】「今日好き」参加美女「コーデセンスが神」ニーハイ美脚ショット

◆表すみれ、ショーパンコーデ公開


表は「今度のおやすみ何しよう」とコメントし、街頭のアートな壁の前でのショットを公開。水色のシャツの上にショート丈のブラウンのニットを重ね、ショートパンツにニーハイソックスを合わせたコーディネートを披露し、スラリと長い脚を見せている。

◆表すみれの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「コーデセンスが神」「スタイル抜群」「お洒落の極み」「可愛すぎる」「脚が長くて綺麗」などと反響が寄せられている。

「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。表は、「夏休み編2025」「チェンマイ編」に参加した。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】