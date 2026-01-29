川崎希、アレクサンダー（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/29】タレントの川崎希が1月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーが作った手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。

38歳元AKB「彩りバッチリ」ツナほうれん草・唐揚げなど詰まった愛情弁当

◆川崎希、夫の手作り弁当を公開


川崎は「アレクがお弁当作り中」とつづり、手作り弁当の中身を紹介。「ヘルシーだけど食べやすく工夫してくれたみたい」とコメントし、お米とキヌア、ツナとほうれん草のおかず、唐揚げ、いちごなど、栄養バランスの良い弁当を公開している。

◆川崎希の投稿に反響


この投稿には「愛情たっぷり」「優しい旦那さん」「理想の夫婦」「彩りバッチリ」「素敵な旦那様」「見習いたい」「ほっこりする」などの反響が寄せられている。

川崎は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）

