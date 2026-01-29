日本の行く末を決める真冬の決戦。衆院選は公示から3日目。気になる序盤の情勢は…？



NNNが、読売新聞と27日から28日にかけて世論調査を行い独自の情勢取材も加えて分析したところ、自民党が過半数の233議席を単独で上回る勢いであることがわかりました。



日本維新の会は公示前の34議席の確保は見通せない情勢ですが与党では安定的な国会運営が可能な絶対安定多数261議席を上回る勢いです。





一方、野党側です。新党の中道改革連合は公示前の167議席から議席を減らす見通しです。短期決戦の中、中道は有権者に十分に浸透しておらず伸び悩んでいます。国民民主党は公示前の27議席は確保する情勢です。参政党は比例代表で議席を伸ばす見通しで2ケタ議席を獲得する勢いです。チームみらいは比例代表の複数ブロックで議席を獲得する情勢です。共産党は公示前の8議席の確保は厳しい見通しです。減税日本･ゆうこく連合は小選挙区で議席を獲得するかギリギリの情勢です。れいわ新選組、日本保守党、社会民主党は議席獲得が難しい情勢です。続いて静岡県内の各選挙区の情勢です。静岡1区は、自民の前職、上川氏が自民支持層の9割を固めて優位に立っていて、国民の柴田氏、共産の鈴木氏が続く展開です。与野党一騎打ちとなった静岡2区は、自民の前職、井林氏がリードする展開で、自民支持層の9割を固め、参政支持層の4割にも浸透しています。中道の前職、鈴木氏は中道支持層以外への浸透が課題です。静岡3区は、自民の新人、山本氏、中道の前職、小山氏が横一線の戦いです。山本氏は自民支持層の8割を固め、小山氏は中道支持層の9割半ばを固めています。参政の中橋氏と共産の竹村氏が追う展開となっています。静岡4区は、前回比例復活だった自民の前職、深沢氏が頭一つ抜け出し、国民の前職、田中氏が追っています。参政の高田氏、れいわの鈴木氏がこれに続いています。静岡5区は、自民の前職、細野氏が優位に戦いを進めていて、自民支持層や維新支持層の9割を固めています。中道の中村氏、共産の下山氏が続く展開です。静岡6区は、自民の前職、勝俣氏。中道の前職、渡辺氏の接戦となっています。勝俣氏は自民支持層の8割を固め、渡辺氏は中道支持層の9割を固めています。この2人を、参政の輦止氏が追っています。静岡7区は、自民の前職、城内氏が自民支持層の9割近くを固め優位に立っていて、国民の北野谷氏、参政の袴田氏が続く展開です。静岡8区は、自民の新人、稲葉氏と、中道の前職、源馬氏が激しく競り合っています。稲葉氏は自民支持層の8割、源馬氏は中道支持層の9割半ばを固めています。参政の神田氏、共産の村田氏が続いています。今回の調査では、一定数の回答者が投票する候補者や政党をあげていないため、今後、情勢が変化する可能性もあります。衆議院選挙は2月8日が投票日です。