衆院選の争点のひとつになっているのが「消費減税」です。与野党各党、様々な主張をしていますが、食料品に限るのか、恒久的なのか、時限的なのか有権者は何に注目して投票につなげればいいのでしょうか？



物価の高騰が続く中、買い物をする有権者に「食料品消費税」について聞きました。



（買い物客）

Q.『食料品の消費税セロ』について

「すごくありがたいです。できればずっとやってほしいなと思うんですけど、2年間とかじゃなくて」





（買い物客）Q.『食料品の消費税セロ』について「消費税はない方がいい。買い物するの大変。献立を考えるのもめんどくさい。大変。家庭用品もちょっと高いのでできればこっちも下げてほしい」（買い物客）Q.『食料品の消費税セロ』について「もう、きょうは2店舗目だから、あっちで買って、またここで買ってとていう感じ。やはり、やりくりする者としてはできるだけ。だけどね、私は、それなりに自分の使うものはやはり公平に消費税を払うべきだと思う。だから、これからの未来を考えて、若い人たちが明るく子どもの数も減ってるから、子どもを増やして、働き手がなくなる時代だから、そういうこと考えてくれた方が私はいい」販売する側は、選挙戦での「消費減税」の議論をどのように見ているのでしょうか？（ヒバリヤ 営業本部 山岸 達也 部長）「やはり税金という性質上、ある程度消費にブレーキをかけてしまうところが懸念されますので、なくなってくることで、お客様の消費を喚起することがあればいいのかなとは思います」また、もしも食料品消費税がゼロになった場合の店側の負担について聞いてみました。（ヒバリヤ 営業本部 山岸 達也 部長）「プライスカードを変えるだけです。『税金の率が変わります』ということを告知させていただければ。プライスカードもすぐに変えることもしなくてもいいので、あとはコンピューターでの処理に対応すればいい、そんなに大変だということはないです。全然すぐできます」今回の選挙では、自民党を含め「チームみらい」以外の全ての政党が消費減税を公約に掲げました。自民･維新の与党は、「飲食料品の消費税率を2年間ゼロにする検討を、国民会議の場で加速する」。中道も同じく「食料品の消費税ゼロ」ですが、「恒久的に」「秋から実施」としています。日本保守党は「酒類も含む食料品を恒久的にゼロに」。一方、国民民主は「時限的に一律5％に減税」。共産党は、「消費税の廃止を目指し、まずは緊急に5％に」とのスタンスです。そして、参政、れいわ、ゆうこく、社民の4党は、「消費税の廃止やゼロ」を掲げます。参政党は、「段階的に引き下げて廃止」、れいわ、社民は「即時廃止・ゼロ」を主張しています。また、財源については、食料品のみゼロの場合には年間約5兆円、5％の減税で約15兆円、廃止の場合には約31兆円が必要と試算されています。消費税は、地方の税収にも影響を及ぼします。鈴木知事は27日の会見で…。（鈴木知事）「消費減税をですね、目玉政策に掲げてますけれど、その対象品目とか期間だけではなくて、減税によって生じるですね、その財源不足について代替財源どうするかということについてですね、しっかり、本来はそこが論争の対象になるべきだと思いますので、責任ある政策論争をしていただければなとに思っております」では、家計にはどう影響するのか？民間の調査では、飲食料品の消費税がゼロになった場合、1世帯当たり年間で8万8千円。消費税が5％になった場合には28万1千円の軽減されるということです。経済の専門家に県内への影響を聞きました。（静岡経済研究所 恒友 仁 専務理事）「最近ですね、家計、非常にこう物価高で厳しい中でですね、引き締め傾向にあるような状況なんですけれども、この食料品のですね、減税によってですね、多少ではありますけれども、個人消費の刺激にはなるのかなというふうに感じます」一方で、静岡県内の産業にはプラスマイナス両面あるといいます。（静岡経済研究所 恒友 仁 専務理事）「業種によって変わるところだと思ますけれども、小規模農業事業者ですと、これまでもらえていた消費税がなくなってしまい収入減になり、また、食料、ずばりで言うと外食産業ですね。一般的に、スーパーで売られているものは食料品減税になるけれども、外食のところは減税がないとすると、外食産業が落ち込んでしまうプラス面とマイナス面が。混在している状況」選挙では、より長い目で見た投票行動が必要だといいます。（静岡経済研究所 恒友 仁 専務理事）「物価対策は、あくまでも短期的な話で、我々が本当に求めたいのは、中長期にわたってですね、生活に関するこう安心感が出てくるということ。今、実質賃金がマイナスの状況ですが、いろいろな政策が実行されることによって常にこの状況がプラスになる、つまり、物価と景気の好循環がしっかり回るようなですね、政策は何なのか。しっかり道筋を示してくれる政策、ここに注目しなければいけない」