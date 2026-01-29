昨秋の落馬事故で戦列を離れていた幸英明騎手＝栗東・フリー＝が１月３１日の京都競馬から復帰する。２８日から調教騎乗を再開していた。

８月９日の中京４Ｒで馬場入場時に落馬負傷し、３か月ぶりの戦列復帰となった１１月の開催では騎乗数を抑えてていたが、今週は土・日でいきなり計１４鞍に騎乗とエンジン全開での復帰となる。

同騎手の騎乗馬は以下の通り。

【３１日（土曜）・京都】

３Ｒ ３歳未勝利 ワイドシャッフエン

５Ｒ ３歳新馬 リゴドン

６Ｒ ３歳未勝利 メイショウノヴァス

７Ｒ ３歳１勝クラス ソルチェリア

８Ｒ ４歳上１勝クラス シュネーグロッケン

１１Ｒ 舞鶴Ｓ ツキノアカリ

１２Ｒ ４歳上１勝クラス ニシノイツキムスメ

【２月１日（日曜）・京都】

２Ｒ ３歳未勝利 タナブイハチターボ

３Ｒ ３歳未勝利 セイカンサンラン

４Ｒ ３歳新馬 アンヌグロース

７Ｒ ４歳上１勝クラス セーデルマンランド

８Ｒ ４歳上１勝クラス ディーエストッキー

１０Ｒ 八坂Ｓ チルカーノ

１１Ｒ シルクロードＳ オタルエバー