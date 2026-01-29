サイゼリヤの朝メニュー“朝サイゼ”、新たに5店舗で開始 福島県・神奈川県・宮城県へ初展開
イタリアンレストラン「サイゼリヤ」は、2月2日から新たに3店舗で「朝サイゼ」の提供を開始する。
これまで東京都・千葉県・埼玉県を中心に展開してきた「朝サイゼ」を今回初めて福島県で展開。これにより2月時点での販売店舗は合計17店舗となる。さらに3月には神奈川県および宮城県で新たに提供を開始する。「朝サイゼ」は、焼きシナモンフォッカチオコンビ（税込300円）やパンチェッタとチーズのパニーニコンビ（税込400円）など、手頃な価格で楽しめる朝食限定メニュー。
■新規開始店舗
2月2日：郡山エキナカ店（福島県・郡山市）、ユアエルム青戸店（東京都・葛飾区）、お茶の水駅前店（東京都・千代田区）
3月10日：ミューザ川崎（神奈川県・川崎市）
3月26日：BiVi仙台駅東口店（宮城県・仙台市）
