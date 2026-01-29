“異次元のスタイル”が注目されている人気インフルエンサーのゆりにゃ（26）が、28日に更新したInstagramのストーリーズでアンチに対して反論した。

ゆりにゃは身長162cm、ウエストは3歳児ほどのサイズだという47.6cmと体のサイズを公表しており、そのスタイルがわかる水着姿やストイックなトレーニング動画をInstagramに投稿している。2025年5月にはアイドルグループをプロデュースすることも発表していた。

1月28日に更新したInstagramのストーリーズでは、「結局プロデューサーが歌っちゃうんかいここ」「メンバーの生誕なのに1番いいとこプロデューサーが持ってくのやばい」といったアンチコメントが寄せられたことを明かし、「どうしてもゆりかを悪者にしたがるやつやばない？ ゆりかがメンバーの前で私が1番！目立ちたい！って思ったことも言ったことも一度もない。“やべえプロデューサー”みたいな扱いされんの普通に癪。愛を込めて大切にしてきたものほど、簡単に誤解されて悔しい」と、アンチに強く反論した。（『ABEMA NEWS』より）