°äÂÎ¤ò¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë±£¤·Ìó7500Ëü±ßÊ¬¤Î¸½¶â¤äµ®¶âÂ°Ã¥¤Ã¤¿¶¯Åð»¦¿Í¡¡Èï¹ð¤Î½÷¡ÖÁ´ÌÌÈÝÄê¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡¡Ì¾¸Å²°ÃÏºÛ
3Ç¯Á°¤Î¶¯Åð»¦¿Í¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èï¹ð¤Î½÷¤¬ÈÝÇ§¤Ç¤¹¡£
Ìµ¿¦¤ÎÆâÅÄÌÀÆü¹áÈï¹ð¡Ê32¡Ë¤Ï¡¢3Ç¯Á°¡¢°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Çµ®¶âÂ°Çã¼èÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¡¦°¤Éô¸÷°ì¤µ¤ó¡ÊÅö»þ42¡Ë¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¡¢°äÂÎ¤ò¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë±£¤·¤¿¾å¡¢Ìó7500Ëü±ßÊ¬¤Î¸½¶â¤äµ®¶âÂ°¤òÃ¥¤Ã¤¿¶¯Åð»¦¿Í¤È»àÂÎ°ä´þ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
29Æü¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢ÆâÅÄÈï¹ð¤Ï¶¯Åð»¦¿Í¤Îºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´ÌÌÈÝÄê¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤Ï¡ÖÈÈ¹ÔÁ°¡¢Êì¿Æ¤Ë¡Ø°¤Éô¤µ¤ó¤ò»¦³²¤·¤Æ¶â¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤ÇÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¡Ù¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ö°¤Éô¤µ¤ó¤ËÍê¤Þ¤ì¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤¬»¦°Õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶âÉÊ¤âÀ¸Á°¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£