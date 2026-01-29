食べ放題コースが終日お得！「THE BUFFET 包包點心 ららぽーと横浜」が夜もランチ料金で楽しめるよ《2月15日まで》

ニラックスが展開する中華ブッフェレストラン「ザ ブッフェ包包點心」のららぽーと横浜店では、食べ放題を夜でも「ランチ料金」で利用できるキャンペーンが開催されています。

2026年2月15日までの期間限定です。

充実の食べ放題が夜もお得価格に

2月15日まで、食べ放題コースが終日ランチ料金で楽しめます。

おすすめは、オーダーごとに蒸したてを楽しめる「自家製台湾小籠包」です。

肉の旨味が凝縮されたスープがもちもちの皮の中から溢れ、おいしさが口の中いっぱいに広がります。

他にも、バラエティー豊かな「点心」や、「春雨サラダ」など、箸休めにもぴったりな冷菜が揃っています。

さらに「本格旨辛麻婆豆腐」や「華味鳥つくねの黒酢ソース」といった定番人気の主菜や、「五目炒飯」や「魯肉飯」などのご飯類もすべて食べ放題となります。

また、対面で作り上げられ、自分好みのカスタマイズで楽しめる「麺類」も人気メニューのひとつです。

スタンダードな「鶏白湯」や「醤油」はもちろん、話題の「麻辣湯」などもできたてを堪能することができます。

さらに、コース別のオーダーメニューも充実。

蟹の旨味をたっぷり味わうことができる「蟹小籠包」。

「トリュフ入り餃子」は、海老のぷりぷり食感と芳醇なトリュフが香る餡が絶品です（トリュフ含有量は、餡中で0.15％）。

モチモチのパオピンに包まれた肉厚な「北京ダック」も注文可能です。

また、「包包點心 市川ニッケコルトンプラザ」と「包包點心 イオンモール堺北花田」でも同様に、終日ランチ料金で食べ放題を楽しむことができます。なお、上記2店舗は2月13日までの"平日限定"です。

なお、オーダーメニューはコースによって異なります。詳しくは公式サイトの各店舗情報で確認できます。

東京バーゲンマニア編集部