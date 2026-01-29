ももクロ・玉井詩織、抜群のセンスで「おもしろ早口言葉」を当てていく！

ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。

＃796は「2026 新春 ももクロChanカルタ」をお届け！

◆夏菜子の“チャラ男”が気持ち悪い!?

「ももクロChanカルタ」では、読み上げられた札をゲットしたメンバーが、札に書かれたお題に挑戦。クリアできれば、スタジオ中にあるポチ袋からひとつを選べる。

ポチ袋には最高1万円の現金やギフトカード、罰ゲームカードなどが入っていて、カルタ終了時に合計金額が多いメンバーにはごほうびが。ここまでは、玉井詩織が6700円でトップに立っている。

今回は「とけるかな 頭の体操 なぞなぞで」の札が読み上げられた。

「北の反対側の食べ物は？」という問いに、「ナン（南）」と答えて正解したのは玉井。ポチ袋から「お菓子つかみ取り大会参加券」を引き当て、タライいっぱいに入ったお菓子を両手でつかみ取ることに。

大量のお菓子をつかむも、急に5秒のカウントダウンが始まる。ゆっくりした秒読みの間、ポロポロとお菓子はこぼれ落ち…。「早くカウントしてよぉ！」とすねながら、全部手放してしまった。

そんな玉井を見かねて、もう一度チャレンジできることになるが、やはりお目当てのお菓子は取りこぼしてしまう。

一方、百田夏菜子は「電車やバスの中にある川は？」で「つりかわ」と正解を出したものの、選んだポチ袋は「次のごほうびをゲットするまで つけると やたらチャラくなるひょっとこ」。

百田の「チャラい」の定義は独特で、隣に座る玉井に「ねぇちゃん、かわいいねぇ」と絡み出す。その様子に佐々木は「おじさんだ…」と引いてしまうのだった。

◆しおりん、抜群の言語センスで無双！

続いて、百田が「おおたにさん おもしろ早口 教えてよ」の札を取った。

「おおたにさん」とは「早口言葉ネタ」というパネル芸でブレイクしたピン芸人・大谷健太のこと。今回はイラストだけを見て、どんな早口言葉かを当てることに。

ガラス越しに杖を見ている魔法使いの絵に対し、百田が「魔女ガラスケース杖」と勢いよく回答すると、玉井が「状況説明だよ、それは」と笑う。

そんな玉井は「魔術師 美術館で杖 鑑賞中」というそれっぽい回答で正解に近づくが、相変わらず百田は「自分の杖 どっか行った マジか」と、ひとり違うゲームをしているようだ。

佐々木彩夏と高城れにも苦戦するなか、玉井は「金欠 魔術師 マジ杖 欲しい」でニアミスすると、ついに「マジ貧しい魔術師」と正解を繰り出した。

玉井は、このゲームで抜群のセンスを見せる。きつねがつくね串を奪うようなイラストでも、「つくね つっつく キツネ きつくね？」と、正解にたどり着いた。ももクロ楽曲でも見事なラップを披露してきた玉井のセンスが思わぬ場面で光った。

ここから「ももクロChanカルタ」もいよいよ終盤戦。はたしてお年玉1万円は出るのか!?