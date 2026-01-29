3月13日に公開されるティモシー・シャラメ主演映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』の日本版本予告が公開された。

A24が製作を手がけた本作は、1950年代のニューヨークを舞台に、実在の卓球選手マーティ・リーズマンの人生に着想を得た人間ドラマ。サフディ兄弟として弟のベニー・サフディとともに『アンカット・ダイヤモンド』などを手がけてきたジョシュ・サフディが単独で監督を務めた。第98回アカデミー賞では作品賞を含め9部門にノミネートされている。

主人公のマーティを演じるのは、『君の名前で僕を呼んで』『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』でアカデミー賞主演男優賞にノミネートされたシャラメ。本作の演技で第83回ゴールデングローブ賞主演男優賞（ミュージカル・コメディ部門）を史上最年少で受賞したほか、全米映画俳優組合賞（SAG）でも主演男優賞にノミネート。第98回アカデミー賞でも主演男優賞にノミネートされている。

日本版本予告は、「俺には目的がある」というマーティ（ティモシー・シャラメ）のセリフから始まる。スーツ姿でカッコよくキメて登場したかと思いきや、次のカットでは元有名女優のケイ（グウィネス・パルトロウ）に無職だと笑顔で打ち明けるチャーミングな姿を披露。さらに、伯父が経営する靴屋のバックヤードで熱いキスを交わしていた不倫相手のレイチェル（オデッサ・アザイオン）から「ナルシストのゲス野郎！」と罵声を浴びたり、引き出しから拳銃を取り出したり、「金を返せ」と問い詰められるなど、マーティの“サイテー”さが加速するシーンが続く。女ったらしで、嘘つきで、自己中。絵に描いたような“サイテー男”のマーティだが、「もうお母さんの面倒は見れない」という伯父の言葉には「俺が金を稼ぐ！」と啖呵を切る。“クソみたいな人生”から這い上がり、人生一発逆転させるために、卓球の世界チャンピオンになるという大きな夢に挑むマーティ。さらには、銃をぶっ放す男、家に突っ込む車、大爆発シーンも。1950年代の日本を再現した上野恩賜公園で撮影されたシーンや、川口功人演じるエンドウとの卓球シーンも。馬鹿にされながらも夢を追い続ける彼が見つける“その先”とは。

さらに、A3サイズ海外版ポスター付きムビチケ前売券（オンライン）が数量限定で販売されることが決定。A24作品のポスターとムビチケが1つになった「A24 Studio Poster Collection」第8弾として販売される。マーティが街を疾走するビジュアルのポスターの裏面には、ムビチケ購入番号とムビチケ暗証番号が記載されたシールが貼付される。また、ムビチケオンライン券の特典が「オリジナルスマホ壁紙」に決定。1月30日10時から2月20日9時59分までは第1弾絵柄、2月20日10時から3月12日23時59分までは第2弾絵柄がついてくる。第1弾絵柄では、シャラメ演じるマーティの姿が中心に描かれている。なお第2弾絵柄は後日公開される。

（文＝リアルサウンド編集部）